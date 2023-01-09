Возможный дебют Малиновского во Франции, Суперкубок Испании и дерби Манчестера. Расписание футбола на ближайшую неделю

Началась новая неделя, и она нам принесет много интригующих противостояний. Рассказываем вам о главных поединках в Англии, Испании, Италии, Франции и даже Нидерландах в ближайшие семь дней.

Понедельник, 9 января

Уже известно, что в следующем раунде Кубка Англии с победителем пары "Оксфорд" – "Арсенал" встретится "Манчестер Сити". Для Александра Зинченко этот фактор может стать дополнительной мотивацией, ведь украинец сможет вернуться на "Эттихад", но уже в качестве игрока "канониров". Кстати, даст ли Микель Артета игровое время украинцу или прибережет к более важным дуэлям? Параллельно будет играть "Аталанта", которую уже почти нет смысла отождествлять с Русланом Малиновским. У бергамцев серия из четырех подряд игр без побед, а главный тренер так и не понял, что все из-за игнорирования украинского хавбека.

21:45 "Болонья" - "Аталанта". MEGOGO

22:00 "Оксфорд" – "Арсенал". Setanta Sports

Вторник, 10 января

Как только Криштиану Роналду перестал попадать в стартовый состав "Юнайтед" (а впоследствии и вообще покинул клуб), "дьяволы" выиграли семь матчей подряд. Есть большая вероятность продлить эту полосу до восьми встреч, ведь впереди у команды тен Хага очень скромный "Чарльтон". Когда-то эти соперники пересекались в Премьер-лиге, сейчас лондонцы только клуб третьего по рангу английского дивизиона. Кстати, в то же время, что и МЮ, будет играть новый гранд английского футбола, "Ньюкасл", уже пожертвовавший одним кубковым турниром на прошлой неделе. Также начинает защиту титула в Кубке Италии "Интер".

22:00 "Манчестер Юнайтед" – "Чарльтон". Setanta Sports

22:00 "Ньюкасл" - "Лестер". Setanta Sports

22:00 "Интер" – "Парма". MEGOGO

Среда, 11 января

Переход Малиновского в "Марсель" очень близок, однако все еще не факт, что он состоится, а сам украинец уже в ближайшую среду дебютирует за свой новый клуб. Впрочем, это не значит, что стоит пропустить матч "Олимпика" против "Труа" в Лиге 1. Если все-таки вас не вдохновляет возможность следить за Францией, включайте полуфинал Суперкубка Испании: "Реал" попытается реабилитироваться за поражение в чемпионате на выходных.

21:00 "Реал" - "Валенсия". Setanta Sports

22:00 "Саутгемптон" – "Ман Сити". Setanta Sports

22:00 "Милан" - "Торино". MEGOGO

22:00 "Труа" - "Марсель". MEGOGO

Четверг, 12 января

Дно пробито? Наставник "Челси" Грэм Поттер сам не знает ответа на этот вопрос. Возможно, какие-то положительные новости принесет поединок с "Фулхэмом", но у "коттеджеров" сейчас серия из трех побед подряд в АПЛ и только с одним пропущенным за это время. Так что, кто фаворит в этой паре, не до конца понятно. Однако для нейтрального болельщика завязка отличная. В тот же вечер "Барса" в Саудовской Аравии сразится за выход в финал Суперкубка Испании. Соперник вроде рабочий, но не стоит забывать, что каталонцы уже обжигались в этом турнире против команд среднего уровня.

21:00 "Бетис" - "Барселона". Setanta Sports

22:00 "Фулхэм" - "Челси". Setanta Sports

Пятница, 13 января

В этот день нас ждет главное противостояние выходных. "Наполи" все еще безоговорочный лидер Серии А и останется таким даже в случае поражения "Ювентуса". Туринцы же сейчас имеют серию из восьми подряд побед в чемпионате и готовы съесть любого. Закрутится ли у нас с новой силой интрига в итальянской лиге? Или неаполитанцы ее окончательно похоронят своей победой? Будет очень интересно.

21:45 "Наполи" – "Ювентус". MEGOGO

Суббота, 14 января

В ближайшие выходные будет очередной "последний матч" для Фрэнка Лэмпарда во главе "Эвертона". Также нас ожидает великое дерби Манчестера, где мы наконец-то сможем убедиться в амбициях этого "Юнайтеда" на фоне действительно серьезного соперника. "Брайтон" знает, как побеждать грандов, так что "Ливерпулю" нужно быть очень осторожным. Возможно, в выходные Руслан Малиновский впервые познакомится с болельщиками в Марселе. А поздно вечером найдите время для Эредивизи. В этом сезоне в Нидерландах безумная борьба за титул: между первой и пятой ступеньками всего четыре очка. Именно в этой группе находятся "Аякс" и "Твенте".

14:30 "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити". Setanta Sports

17:00 "Брайтон" – "Ливерпуль". Setanta Sports

17:00 "Эвертон" – "Саутгемптон". Setanta Sports

20:00 "Марсель" – "Лорьян". MEGOGO

22:00 "Аякс" – "Твенте". Setanta Sports

Воскресенье, 15 января

Вишенкой на воскресном торте должен стать финал Суперкубка Испании, ведь за него, вероятно, сразятся "Реал" и "Барселона" в очередной серии Эль Класико. Аперитивом к этому противостоянию должно стать дерби Северного Лондона с участием лидера АПЛ и команды, которые до сих пор не может определиться с собственными возможностями. Интересно также должно быть в Ньюкасле и, конечно, в Ренне. В последнем случае ПСЖ ожидает еще один непростой поединок в Лиге 1 – еще одно поражение может серьезно усложнить задачу парижан на выигрыш национального титула.