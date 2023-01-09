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Глава Федерации футбола Франции принес извинения за слова о Зидане

Франция
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Ле Гре одумался

Глава Федерации футбола Франции принес извинения за слова о Зидане

Фото: Getty Images

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Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре принес извинения за "неуклюжие" слова о Зинедине Зидане. Он направил пресс-релиз с извинениями в Agence France-Presse(AFP).

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"Я хотел бы извиниться за замечания, которые ни в какой мене не отражают ни мои мысли, ни мое мнение об игроке, которым он был, и тренером, которым он стал. Я дал интервью RMC, которого не должен был давать, потому что издание искало противоречий, противопоставляя Дидье Дешама Зинедину Зидану – двух памятников французского футбола. Я признаю, что сделал несколько неуместных замечаний, которые вызвали недоразумение. Зинедин Зидан знает, какое огромное уважение я испытываю к нему, как и все французы", – говорится в пресс-релизе.

Напомним, что эта фраза Ле Гре о Зидане вызвала общественный резонанс: "Если бы Зидан попытался связаться со мной? Я бы даже не взял трубку. Может, мне еще конкурс устроить, чтобы он нашел работу?". Зинедина поддержали Килиан Мбаппе, Франк Рибери, Франк Лебеф, Биксант Лизаразю, главред L’Equipe Венсан Дюлук и даже Флорентино Перес.

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В статье: Зинедин Зидан Ноэль Ле Гре
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Источник:
rmcsport.bfmtv.com

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