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Галтье о словах главы Федерации футбола Франции о Зидане: У меня нет привычки бить лежачего, поэтому без комментариев
Репутация Ле Гре разрушена
Фото: psg.fr
Главный тренер "ПСЖ" Кристоф Галтье отреагировал на ситуацию с президентом Федерации футбола Франции (FFF) Ноэля Ле Гре и его словами в адрес Зинедина Зидана. "Я не собираюсь комментировать эти слова", – сказал менеджер.
Напомним, что глава FFF на пресс-конференции приуроченной продлению контракта с Дидье Дешамом заявил, что "не взял бы и трубку", если бы ему позвонил Зинедин с разговором о работе в сборной.
"Зидан заслуживает уважения, и я уверен, что он пользуется всеобщим уважением. Слова, которые были сказаны, вызвали сильную реакцию. Я не собираюсь комментировать эти слова. У меня нет привычки бить лежачего, поэтому я больше не буду комментировать эту ситуацию", – сказал Галтье.
Позже в защиту Зидана высказались Килиан Мбаппе, Франк Рибери, Флорентино Перес, а также министр спорта Франции. Также стало известно, что слова Ле Гре разочаровали президента Франции Эммануэля Макрона.
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