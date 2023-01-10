Галтье о словах главы Федерации футбола Франции о Зидане: У меня нет привычки бить лежачего, поэтому без комментариев

Главный тренер "ПСЖ" Кристоф Галтье отреагировал на ситуацию с президентом Федерации футбола Франции (FFF) Ноэля Ле Гре и его словами в адрес Зинедина Зидана. "Я не собираюсь комментировать эти слова", – сказал менеджер.

Напомним, что глава FFF на пресс-конференции приуроченной продлению контракта с Дидье Дешамом заявил, что "не взял бы и трубку", если бы ему позвонил Зинедин с разговором о работе в сборной.

"Зидан заслуживает уважения, и я уверен, что он пользуется всеобщим уважением. Слова, которые были сказаны, вызвали сильную реакцию. Я не собираюсь комментировать эти слова. У меня нет привычки бить лежачего, поэтому я больше не буду комментировать эту ситуацию", – сказал Галтье.

Позже в защиту Зидана высказались Килиан Мбаппе, Франк Рибери, Флорентино Перес, а также министр спорта Франции. Также стало известно, что слова Ле Гре разочаровали президента Франции Эммануэля Макрона.