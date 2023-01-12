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Месси вернулся и сразу забил. Трудовой гол Лео в первом для него матче 2023 года. ВИДЕО

Франция
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Он же и задавал вектор голевой атаки

Месси вернулся и сразу забил. Трудовой гол Лео в первом для него матче 2023 года. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира 2022 года Лионель Месси пропустил стартовые игры парижан в 2023 году из-за отпуска, который получил после Мундиаля в Катаре. Однако аргентинский нападающий за это время форму не растерял, что доказал поединок против "Анже". В первой же игре после своего возвращения Лео стал автором одного из двух голов.

Примечательно, что Месси не просто нанес решающий удар, но и фактически стал создателем результативной атаки. Форвард получил мяч на левом фланге, перевел вектор атаки в центр, а затем уже из пределов штрафной переиграл голкипера. Арбитры просматривали этот эпизод на офсайд, но все получилось идеально.

Напомним, что финальный свисток зафиксировал победу ПСЖ над "Анже" 2:0. Судя по потере очков главным преследователем, "Лансом", Парижу удалось укрепить свою позицию на вершине и оторваться от конкурентов уже на шесть очков.

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж) Анже
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