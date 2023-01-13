Два клуба в Саудовской Аравии готовы подписать Месси и платить ему 350 миллионов евро в год

"Аль-Хиляль" и "Аль-Иттихад" готовы платить Лионелю Месси 350 миллионов евро за сезон, сообщает Marca. Клубы хотят пригласить нападающего "ПСЖ".

Чтобы позволить себе такой контракт, команды обратятся за финансовой помощью к государству.

Одна из проблем в том, что на клубы наложены санкции ФИФА за разнообразные нарушения в финансовых операциях и они не могут заключать новые контракты до следующего лета. Впрочем, именно в конце сезона истекает контракт Лионеля Месси в "ПСЖ".

Вторая проблема в том, что Месси может не захотеть уходить в Саудовскую Аравию. Ему предлагают новый контракт в "ПСЖ".

"Аль-Хиляль" уже пытался подписать Криштиану Роналду, предложив ему огромный контракт, но не смог как раз из-за санкций ФИФА. В итоге португальца подписал "Аль-Наср", в котором он будет получать 200 миллионов евро за сезон.