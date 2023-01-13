Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Два клуба в Саудовской Аравии готовы подписать Месси и платить ему 350 миллионов евро в год
"Аль-Хиляль" уже хотел пригласить Роналду, но не позволили санкции ФИФА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Аль-Хиляль" и "Аль-Иттихад" готовы платить Лионелю Месси 350 миллионов евро за сезон, сообщает Marca. Клубы хотят пригласить нападающего "ПСЖ".
Чтобы позволить себе такой контракт, команды обратятся за финансовой помощью к государству.
Одна из проблем в том, что на клубы наложены санкции ФИФА за разнообразные нарушения в финансовых операциях и они не могут заключать новые контракты до следующего лета. Впрочем, именно в конце сезона истекает контракт Лионеля Месси в "ПСЖ".
Вторая проблема в том, что Месси может не захотеть уходить в Саудовскую Аравию. Ему предлагают новый контракт в "ПСЖ".
"Аль-Хиляль" уже пытался подписать Криштиану Роналду, предложив ему огромный контракт, но не смог как раз из-за санкций ФИФА. В итоге португальца подписал "Аль-Наср", в котором он будет получать 200 миллионов евро за сезон.
Популярное сейчас
- Красотка дня. Сексуальная жена одного из лидеров Наполи. ФОТО
- Опускал политику и кичился друзьями на России. Стало известно, кто станет еще одним вице-президентом НОК Украины
- Форварда Боруссии Д подозревают в махинации с возрастом. От трансфера отказались Челси и Ньюкасл
- "Фола не было". Малиновский разочарован желтой карточкой в первом матче за Марсель
- Роскошная подруга-модель Жоау Фелиша уже прибыла в Лондон. ФОТО
- Красотка дня. Яркая жена 65-миллионного испанского защитника Челси. ФОТО