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Два клуба в Саудовской Аравии готовы подписать Месси и платить ему 350 миллионов евро в год

Франция
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"Аль-Хиляль" уже хотел пригласить Роналду, но не позволили санкции ФИФА

Два клуба в Саудовской Аравии готовы подписать Месси и платить ему 350 миллионов евро в год

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Аль-Хиляль" и "Аль-Иттихад" готовы платить Лионелю Месси 350 миллионов евро за сезон, сообщает Marca. Клубы хотят пригласить нападающего "ПСЖ".

Чтобы позволить себе такой контракт, команды обратятся за финансовой помощью к государству.

Одна из проблем в том, что на клубы наложены санкции ФИФА за разнообразные нарушения в финансовых операциях и они не могут заключать новые контракты до следующего лета. Впрочем, именно в конце сезона истекает контракт Лионеля Месси в "ПСЖ".

Вторая проблема в том, что Месси может не захотеть уходить в Саудовскую Аравию. Ему предлагают новый контракт в "ПСЖ".

"Аль-Хиляль" уже пытался подписать Криштиану Роналду, предложив ему огромный контракт, но не смог как раз из-за санкций ФИФА. В итоге португальца подписал "Аль-Наср", в котором он будет получать 200 миллионов евро за сезон.

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В статье: Лионель Месси Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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Источник:
marca.com

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