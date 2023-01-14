Лига 1. Ланс продлевает домашнюю серию побед до 10 матчей

Лига 1, 19-й тур

Ланс, Боллар-Делелис

Ланс – Осер 1:0

Гол: Франковски 59 (пен)

"Ланс" продлил домашнюю победную серию в Лиге 1 до 10 матчей. Новый клубный рекорд принесла скромная победа над представителем зоны вылета "Осером". Единственный гол в поединке на счету Пшемыслава Франковского. Поляк реализовал пенальти на 59-й минуте встречи. Таким образом команда Франка Эса закрепляется на второй строчке чемпионата.

Такая серия стала возможной благодаря невероятной атмосфере на "Боллар-Делелис". Сегодня на этой арене в 17-й раз кряду был аншлаг. Полностью заполненные трибуны на матче с ПСЖ двухнедельной давности ожидать легко. Но даже на матч с аутсайдером не было ни единого свободного места.

Таким образом "Ланс" остаётся единственной командой из топ-5 чемпионатов, не терявших очков дома в это сезоне. Безупречный "Арсенал" Микеля Артеты один раз сыграл вничью. Летящий к долгожданному Скудетто "Наполи" тоже один раз оступился. "РБ Лейпциг" пока тоже идёт без поражений дома, но "Бавария" в пятницу попробует исправить эту тенденцию. Была осечка и у "ПСЖ". Но не у "кроваво-жёлтых".

Сегодня "Ланс" и близко не был так хорош, как против Парижа. И дело в первую очередь в насыщенном графике последних недель. Ещё две недели назад "кроваво-жёлтые" весело куражились над чемпионами, а сегодня страдали против 18-й команды Лиги. В первой половине у "Ланса" ничего не клеилось.

Но на старте второй половины помог соперник. Сначала опытный Бирама Туре на ровном месте сбил да Кошту в своей штрафной, подарив хозяевам гол с пенальти. А через 6 минут другой Туре, 19-летний Исаак, увенчал свой дебют с первых минут удалением. "Ланс" ещё нервно пофолил у своей штрафной, подарив гостям шансы на перспективные стандарты. Но на большее "Осер" не хватило, позволив коллективу Франка Эса яро отправздновать рекорд.

Ланс: Самба – Гради, Дансо, Медина (Мачадо, 73) – Франковски (Кардинал, 90+1), Абдул Самед, Фофана, Айдара – Сотока (Томассон, 90+1), да Кошта (Клод-Морис, 67) – Опенда (Саид, 67)

Осер: Костиль – Зедадка, Жанвье, Исаак Туре, Равелесон – Эн (Синайоко, 77), Мчангама (Сахи, 77), Бирама Туре, Отре (Жубал, 69), Перрен (Аблин, 83) – Ньянг (Нуну да Кошта, 77)

Предупреждения: Дансо 27, Медина 54 – Исаак Туре 54, Нуну да Кошта 90+5

Удаление: Исаак Туре 65 (вторая жёлтая)