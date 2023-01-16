Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Футболку Месси с матча против Анже продали на аукционе за 43 тысячи евро. Аргентинец забил в том матче
Чемпион мира как никак
Фото: Paris Saint-Germain, Twitter
"ПСЖ" продал на аукционе футболки 17 игроков, в которых они выступали в последних матчах. Самой дорогой стала майка Лионеля Месси – её приобрел китайский покупатель за 43 623 евро.
На торгах он сделал 7 ставок, начиная с 22 тысяч евро.
В этой майке Лионель стал автором второго гола в матче против "ПСЖ" (2:0).
За футболки Мбаппе с матчей против "Ланса" (1:3) и "Страсбурга" (2:1) дали 14 083 евро и 15 017 евро. Следующими самыми дорогими джерси стала футболка Неймара, которую приобрели за 7 894 евро.
"ПСЖ" практикует продажу футболок на аукционе с ноября. Клуб каждый раз указывает назначение собранных средств.
Популярное сейчас
- СБУ идентифицировала российских военных, причастных к ракетному удару по Днепру
- От дьяволов к Богу. Бывшая молодая надежда МЮ завершил карьеру и стал священником. ФОТО
- Часть сделки по Мудрику. Челси сыграет с Шахтером в Донецке, когда город освободят от россиян
- Марсель – Лорьян 3:1. Камбек имени Колашинаца и первый старт Малиновского
- Легендарный бразилец Роналдо сделал предложение своей девушке, которая на 14 лет моложе его. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная жена одного из лидеров Наполи. ФОТО