Футболку Месси с матча против Анже продали на аукционе за 43 тысячи евро. Аргентинец забил в том матче

"ПСЖ" продал на аукционе футболки 17 игроков, в которых они выступали в последних матчах. Самой дорогой стала майка Лионеля Месси – её приобрел китайский покупатель за 43 623 евро.

На торгах он сделал 7 ставок, начиная с 22 тысяч евро.

В этой майке Лионель стал автором второго гола в матче против "ПСЖ" (2:0).

За футболки Мбаппе с матчей против "Ланса" (1:3) и "Страсбурга" (2:1) дали 14 083 евро и 15 017 евро. Следующими самыми дорогими джерси стала футболка Неймара, которую приобрели за 7 894 евро.

"ПСЖ" практикует продажу футболок на аукционе с ноября. Клуб каждый раз указывает назначение собранных средств.