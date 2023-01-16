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Футболку Месси с матча против Анже продали на аукционе за 43 тысячи евро. Аргентинец забил в том матче

Франция
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Чемпион мира как никак

Футболку Месси с матча против Анже продали на аукционе за 43 тысячи евро. Аргентинец забил в том матче

Фото: Paris Saint-Germain, Twitter

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"ПСЖ" продал на аукционе футболки 17 игроков, в которых они выступали в последних матчах. Самой дорогой стала майка Лионеля Месси – её приобрел китайский покупатель за 43 623 евро.

На торгах он сделал 7 ставок, начиная с 22 тысяч евро.

В этой майке Лионель стал автором второго гола в матче против "ПСЖ" (2:0).

За футболки Мбаппе с матчей против "Ланса" (1:3) и "Страсбурга" (2:1) дали 14 083 евро и 15 017 евро. Следующими самыми дорогими джерси стала футболка Неймара, которую приобрели за 7 894 евро.

"ПСЖ" практикует продажу футболок на аукционе с ноября. Клуб каждый раз указывает назначение собранных средств.

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж) Анже (Франция)
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Источник:
leparisien.fr

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