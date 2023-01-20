СМИ: Шкриньяр договорился с ПСЖ о контракте

Словацкий защитник миланского "Интера" Милан Шкриньяр договорился о контракте с ПСЖ. Как сообщает издание L'Équipe, он дал согласие на подписание соглашения с французским грандом после того, как завершится его контракт с "Интером".

То есть, летом 2023-го года.

Однако существует вероятность, что Шкриньяр окажется в ПСЖ уже сейчас. Учитывая отказ словака продлевать контракт с "Интером", миланцы могут отпустить защитника в это трансферное окно, чтобы получить за него компенсацию. Источник отмечает, что в таком случае ПСЖ выплатит итальянцам 10 – 15 миллионов евро.

Отметим, что Милан Шкриньяр выступает в "Интере" с лета 2017-го года. В этом сезоне он провел 32 матча во всех турнирах.