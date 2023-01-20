  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. СМИ: Шкриньяр договорился с ПСЖ о контракте
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Шкриньяр договорился с ПСЖ о контракте

Франция
(1 голосов)

Перейдет летом как свободный агент или сейчас за незначительную компенсацию

СМИ: Шкриньяр договорился с ПСЖ о контракте

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Словацкий защитник миланского "Интера" Милан Шкриньяр договорился о контракте с ПСЖ. Как сообщает издание L'Équipe, он дал согласие на подписание соглашения с французским грандом после того, как завершится его контракт с "Интером".

То есть, летом 2023-го года.

Однако существует вероятность, что Шкриньяр окажется в ПСЖ уже сейчас. Учитывая отказ словака продлевать контракт с "Интером", миланцы могут отпустить защитника в это трансферное окно, чтобы получить за него компенсацию. Источник отмечает, что в таком случае ПСЖ выплатит итальянцам 10 – 15 миллионов евро.

Отметим, что Милан Шкриньяр выступает в "Интере" с лета 2017-го года. В этом сезоне он провел 32 матча во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
Клуб АПЛ заплатил 27 млн евро за вингера из Буркина-Фасо. Он стал открытием чемпионата Франции
yellow-arrow
Вождь, Лицо со шрамом и другие. Топ-10 игроков, выступавших в Марселе до Малиновского
yellow-arrow
Мбаппе признан лучшим игроком ноября/декабря в Лиге 1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Интер (Милан) Пари Сен-Жермен (Париж) Милан Шкриньяр
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
L'Équipe

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде