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СМИ: Шкриньяр договорился с ПСЖ о контракте
Перейдет летом как свободный агент или сейчас за незначительную компенсацию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Словацкий защитник миланского "Интера" Милан Шкриньяр договорился о контракте с ПСЖ. Как сообщает издание L'Équipe, он дал согласие на подписание соглашения с французским грандом после того, как завершится его контракт с "Интером".
То есть, летом 2023-го года.
Однако существует вероятность, что Шкриньяр окажется в ПСЖ уже сейчас. Учитывая отказ словака продлевать контракт с "Интером", миланцы могут отпустить защитника в это трансферное окно, чтобы получить за него компенсацию. Источник отмечает, что в таком случае ПСЖ выплатит итальянцам 10 – 15 миллионов евро.
Отметим, что Милан Шкриньяр выступает в "Интере" с лета 2017-го года. В этом сезоне он провел 32 матча во всех турнирах.
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