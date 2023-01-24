Официально: Эдуард Соболь стал игроком Страсбура

Украинский защитник Эдуард Соболь продолжит карьеру во французской Лиге 1. Контракт с игроком подписал "Страсбург" и уже подтвердил трансфер.

Контракт подписан на три с половиной года. Финансовый аспект сделки неизвестен.

Последним клубом 27-летнего Соболя был "Брюгге", однако там украинец был игроком ротации и не часто выходил на поле. Кроме того, в карьере левого защитника были запорожский "Металлург", "Шахтер", донецкий "Металлург", "Металлист", "Заря", чешские "Славия" и "Яблонец". В национальной сборной Украины футболист провел 27 матчей.

Отметим, что "Страсбур" на данный момент занимает шестнадцатую строчку в таблице Лиги 1 и только по дополнительным показателям не находится в зоне вылета.