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Официально: Эдуард Соболь стал игроком Страсбура

Франция
(1 голосов)

Плюс один украинский игрок в Лиге 1

Официально: Эдуард Соболь стал игроком Страсбура

Фото: rcstrasbourgalsace.fr / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Украинский защитник Эдуард Соболь продолжит карьеру во французской Лиге 1. Контракт с игроком подписал "Страсбург" и уже подтвердил трансфер.

Контракт подписан на три с половиной года. Финансовый аспект сделки неизвестен.

Последним клубом 27-летнего Соболя был "Брюгге", однако там украинец был игроком ротации и не часто выходил на поле. Кроме того, в карьере левого защитника были запорожский "Металлург", "Шахтер", донецкий "Металлург", "Металлист", "Заря", чешские "Славия" и "Яблонец". В национальной сборной Украины футболист провел 27 матчей.

Отметим, что "Страсбур" на данный момент занимает шестнадцатую строчку в таблице Лиги 1 и только по дополнительным показателям не находится в зоне вылета.

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В статье: Эдуард Соболь Страсбур
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