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Месси - лучший игрок 2022-го года по версии The Guardian

Франция
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ТОП-10 лучших игроков

Месси - лучший игрок 2022-го года по версии The Guardian

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Издание The Guardian опубликовало собственный ТОП лучших игроков по итогам 2022 года. Лидерство в списке у капитана сборной Аргентины Лионеля Месси. Второе место занял партнер аргентинца по "ПСЖ" Килиан Мбаппе. Тройку лучших замкнул нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема.

1. Лионель Месси ("ПСЖ")

2. Килиан Мбаппе ("ПСЖ")

3. Карим Бензема ("Реал")

4. Эрлинг Голланд ("Манчестер Сити")

5. Лука Модрич ("Реал")

6. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити")

7. Роберт Левандовский ("Барселона")

8. Винисиус Жуниор ("Реал")

9. Тибо Куртуа ("Реал")

10. Мохамед Салах ("Ливерпуль")

ТОП-100 игроков в прошлом году за версию английского портала можно посмотреть здесь.

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В статье: Лионель Месси Карим Бензема Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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