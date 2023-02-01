Одноклубник для Малиновского. Марсель подписал игрока Браги за рекордную сумму

"Марсель" на своем официальном сайте объявил о трансфере Витинья (Витор Мануэль Карвалью Оливейра) из португальской "Браги".

22-летний центрфорвард подписал контракт сроком на 4,5 года.

В текущем сезоне Витинья провел 27 матчей за "оружейников" во всех турнирах, в которых забил 13 голов и выполнил 5 результативных передач. В новой команде он будет выступать под 9-м номером.

По неофициальным данным, "Марсель" заплатил 32 млн евро за трансфер португальца. Это рекордная покупка для французского клуба, ранее самой дорогой покупкой клуба был трансфер Димитри Пайета в 2016 году за 29,3 млн.

К слову, Витинья стал партнером по команде для украинского полузащитника Руслана Малиновского, который недавно перешел в "Марсель" из "Аталанты".