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Одноклубник для Малиновского. Марсель подписал игрока Браги за рекордную сумму
Португалец сменил чемпионат
Фото: om.fr
"Марсель" на своем официальном сайте объявил о трансфере Витинья (Витор Мануэль Карвалью Оливейра) из португальской "Браги".
22-летний центрфорвард подписал контракт сроком на 4,5 года.
В текущем сезоне Витинья провел 27 матчей за "оружейников" во всех турнирах, в которых забил 13 голов и выполнил 5 результативных передач. В новой команде он будет выступать под 9-м номером.
По неофициальным данным, "Марсель" заплатил 32 млн евро за трансфер португальца. Это рекордная покупка для французского клуба, ранее самой дорогой покупкой клуба был трансфер Димитри Пайета в 2016 году за 29,3 млн.
К слову, Витинья стал партнером по команде для украинского полузащитника Руслана Малиновского, который недавно перешел в "Марсель" из "Аталанты".
???????? Braga ???? Marseille ????⚪️— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 31, 2023
???? nouveau ????????????????́???????? ???? en ville !#VitinhaEstOlympien pic.twitter.com/FtrrhMaAUz
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