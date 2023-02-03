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Неймар и Рамос вернуться к тренировкам с командой на следующей неделе

Франция
(1 голосов)

До матча с "Баварией" 11 дней

Неймар и Рамос вернуться к тренировкам с командой на следующей неделе

Фото: Paris Saint-Germain, Twitter

Новина українською

Стало известно когда Неймар и Серхио Рамос вернуться к тренировкам в общей группе. Оба футболиста будут заниматься со всей командой уже на следующей неделе.

Несмотря на то, что Рамос был заменен в матче против "Монпелье" (3:1) после столкновения головами с соперником, оказалось, что у футболиста травма паха.

Неймар тот матч пропустил, как сообщалось, из-за мышечного перенапряжения. Оказалось, что у 40-летнего бразильца также травма паха.

Напомним, что 14-го февраля "ПСЖ" предстоит сыграть с "Баварией" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Встречу уже точно пропустит Килиан Мбаппе, который в том же матче получил повреждение бедра.

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В статье: Серхио Рамос Неймар Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
psg.fr

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