Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Положил в лузу. ВИДЕО бильярдного удара Лео Месси в матче ПСЖ - Тулуза
Аргентинец продолжает зажигать
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Матч против "Тулузы" оказался весьма непростым для ПСЖ, которому пришлось играть без Мбаппе и Неймара. Но ведь в обойме есть другие звезды. Сначала Ашраф Хакими ответил на гол ван ден Боомена отличным ударом после смещения с фланга.
А уже во втором тайме Лионелю Месси хватило мгновения и минимум свободного пространства, чтобы нанести кинжальный удар из-за пределов штрафной точно в нижний угол. У голкипера "Тулузы" шансов не было. Для Месси этот гол стал 10-м в текущем чемпионате, а также у него 10 результативных передач.
Популярное сейчас
- Россияне под Бахмутом расстреливают командиров, отказавшихся вести солдат в атаку
- "Их очень много". Резников объявил о рождении танковой коалиции для Украины
- Мудрик сам настоял на выходе в старте против Фулхэма, несмотря на простуду
- Три очка, но и травмы. Монпелье – ПСЖ 1:3. Обзор матча, видео голов
- Его позиция нам известна, нам безразлично. Жена Малиновского прокомментировала фото с Головиным. ФОТО
- Страница Василия Ломаченка в Instagram более недоступна для украинцев