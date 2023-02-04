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Положил в лузу. ВИДЕО бильярдного удара Лео Месси в матче ПСЖ - Тулуза

Франция
(4 голосов)

Аргентинец продолжает зажигать

Положил в лузу. ВИДЕО бильярдного удара Лео Месси в матче ПСЖ - Тулуза

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Матч против "Тулузы" оказался весьма непростым для ПСЖ, которому пришлось играть без Мбаппе и Неймара. Но ведь в обойме есть другие звезды. Сначала Ашраф Хакими ответил на гол ван ден Боомена отличным ударом после смещения с фланга.

А уже во втором тайме Лионелю Месси хватило мгновения и минимум свободного пространства, чтобы нанести кинжальный удар из-за пределов штрафной точно в нижний угол. У голкипера "Тулузы" шансов не было. Для Месси этот гол стал 10-м в текущем чемпионате, а также у него 10 результативных передач.

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж) лучшие голы
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Комментарии (1)
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adey (Korosten)
04.02.2023 в 20:00
такі голи для простих не зараховують.гол гарний, але гравець ПСЖ у офсайді, який не можна назвати пасивним.його рухи на траекторії м'яча, закриває огляд воротарю і відволікає увагу.VAR заплющив очі.
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