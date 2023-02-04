Положил в лузу. ВИДЕО бильярдного удара Лео Месси в матче ПСЖ - Тулуза

Матч против "Тулузы" оказался весьма непростым для ПСЖ, которому пришлось играть без Мбаппе и Неймара. Но ведь в обойме есть другие звезды. Сначала Ашраф Хакими ответил на гол ван ден Боомена отличным ударом после смещения с фланга.

А уже во втором тайме Лионелю Месси хватило мгновения и минимум свободного пространства, чтобы нанести кинжальный удар из-за пределов штрафной точно в нижний угол. У голкипера "Тулузы" шансов не было. Для Месси этот гол стал 10-м в текущем чемпионате, а также у него 10 результативных передач.