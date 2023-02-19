Прокинул между ног защитнику и голкиперу. ВИДЕО, как Мбаппе забил в ворота Лилля

В центральном матче 24-го тура французской Лиги 1 встречаются "Пари Сен-Жермен" и "Лилль". Уже на 11-й минуте парижане вышли вперед: Неймар отдал пас на ход Мбаппе, Килиан оказался один на углу штрафной, но не стал ждать партнеров, а пошел на двух защитников. На ограниченном пространстве он прокинул мяч между ног одному из них, продрался мимо другого и пробил мимо голкипера. Для Килиана это 14-й гол в текущем чемпионате. Пока счет 2:1. За ходом поединка следите с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол >>>