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Прокинул между ног защитнику и голкиперу. ВИДЕО, как Мбаппе забил в ворота Лилля
Смотреть видео первого гола в матче ПСЖ – Лилль, 19 февраля 2023
фото - Getty Images
В центральном матче 24-го тура французской Лиги 1 встречаются "Пари Сен-Жермен" и "Лилль". Уже на 11-й минуте парижане вышли вперед: Неймар отдал пас на ход Мбаппе, Килиан оказался один на углу штрафной, но не стал ждать партнеров, а пошел на двух защитников. На ограниченном пространстве он прокинул мяч между ног одному из них, продрался мимо другого и пробил мимо голкипера. Для Килиана это 14-й гол в текущем чемпионате. Пока счет 2:1. За ходом поединка следите с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол >>>
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