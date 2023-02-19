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Прокинул между ног защитнику и голкиперу. ВИДЕО, как Мбаппе забил в ворота Лилля

Франция
(2 голосов)

Смотреть видео первого гола в матче ПСЖ – Лилль, 19 февраля 2023

Прокинул между ног защитнику и голкиперу. ВИДЕО, как Мбаппе забил в ворота Лилля

фото - Getty Images

Новина українською

В центральном матче 24-го тура французской Лиги 1 встречаются "Пари Сен-Жермен" и "Лилль". Уже на 11-й минуте парижане вышли вперед: Неймар отдал пас на ход Мбаппе, Килиан оказался один на углу штрафной, но не стал ждать партнеров, а пошел на двух защитников. На ограниченном пространстве он прокинул мяч между ног одному из них, продрался мимо другого и пробил мимо голкипера. Для Килиана это 14-й гол в текущем чемпионате. Пока счет 2:1. За ходом поединка следите с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол >>>

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе лучшие голы
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Комментарии (3)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
19.02.2023 в 15:47
...жаль..3:3...
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0
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
19.02.2023 в 15:46
...жаль..3:3...
Ответить
0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
19.02.2023 в 15:37
Нічого страшного.. Поки що, Фонсека нат@гує мільйонерів ПСЖ 2:3...))) Сподіваюсь, приб'ють їх!))
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