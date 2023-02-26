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До рекорда один шаг. Мбаппе сравнялся с Кавани по голам в ПСЖ

Франция
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Следующий результативный удар сделает Килиана лучшим бомбардиром в истории парижан

До рекорда один шаг. Мбаппе сравнялся с Кавани по голам в ПСЖ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Второй гол нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе в ворота "Марселя" позволил ему сравняться по количеству результативных ударов с рекордсменом клуба за всю историю.

Гол Мбаппе стал для него двухсотым в футболке парижан. Такой же показатель у другой легенды клуба, Эдинсона Кавани. Следовательно, следующий результативный удар позволит форварду сборной Франции стать лучшим бомбардиром в истории парижского клуба.

Отметим, что третьим снайпером "ПСЖ" в истории является Златан Ибрагимович. На его счету 116 голов.

На данный момент счет в матче "Марсель" – "ПСЖ" 3:0. Следите за игрой в текстовой трансляции или в аудио в плеере ниже.

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В статье: Эдинсон Кавани Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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