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До рекорда один шаг. Мбаппе сравнялся с Кавани по голам в ПСЖ
Следующий результативный удар сделает Килиана лучшим бомбардиром в истории парижан
Getty Images / Global Images Ukraine
Второй гол нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе в ворота "Марселя" позволил ему сравняться по количеству результативных ударов с рекордсменом клуба за всю историю.
Гол Мбаппе стал для него двухсотым в футболке парижан. Такой же показатель у другой легенды клуба, Эдинсона Кавани. Следовательно, следующий результативный удар позволит форварду сборной Франции стать лучшим бомбардиром в истории парижского клуба.
Отметим, что третьим снайпером "ПСЖ" в истории является Златан Ибрагимович. На его счету 116 голов.
На данный момент счет в матче "Марсель" – "ПСЖ" 3:0. Следите за игрой в
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