До рекорда один шаг. Мбаппе сравнялся с Кавани по голам в ПСЖ

Второй гол нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе в ворота "Марселя" позволил ему сравняться по количеству результативных ударов с рекордсменом клуба за всю историю.

Гол Мбаппе стал для него двухсотым в футболке парижан. Такой же показатель у другой легенды клуба, Эдинсона Кавани. Следовательно, следующий результативный удар позволит форварду сборной Франции стать лучшим бомбардиром в истории парижского клуба.

Отметим, что третьим снайпером "ПСЖ" в истории является Златан Ибрагимович. На его счету 116 голов.