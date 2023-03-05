Месси достиг отметки в 1000 результативных действий в клубной карьере

Во вчерашнем поединке Лиги 1 ПСЖ – "Нант" Лионель Месси отличился голом на 12-й минуте. Для аргентинца это взятие ворот стало знаковым.

Как сообщает Goal.com, теперь на счету Месси 1000 результативных действий в его клубной карьере. В общей сложности на клубном уровне он провел 841 матч, забив 701 гол и отдав 299 ассистов.

Месси выступал только в составах ПСЖ и “Барселоны”. За парижан он провел 63 игры, а за каталонцев – 778 матчей.

Кроме этого, в сборной Аргентины на его счету 98 голов и 55 результативных передач за 172 встречи.

В этом сезоне Лионель сыграл за ПСЖ 29 матчей, отличившись 18-ю голами и 16-ю ассистами. Его контракт с французским клубом действует до лета этого года, пока официального продления не было.