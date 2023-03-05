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Месси достиг отметки в 1000 результативных действий в клубной карьере

Франция
(1 голосов)

И это еще без учета матчей за сборную

Месси достиг отметки в 1000 результативных действий в клубной карьере

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Во вчерашнем поединке Лиги 1 ПСЖ – "Нант" Лионель Месси отличился голом на 12-й минуте. Для аргентинца это взятие ворот стало знаковым.

Как сообщает Goal.com, теперь на счету Месси 1000 результативных действий в его клубной карьере. В общей сложности на клубном уровне он провел 841 матч, забив 701 гол и отдав 299 ассистов.

Месси выступал только в составах ПСЖ и “Барселоны”. За парижан он провел 63 игры, а за каталонцев – 778 матчей.

Кроме этого, в сборной Аргентины на его счету 98 голов и 55 результативных передач за 172 встречи.

В этом сезоне Лионель сыграл за ПСЖ 29 матчей, отличившись 18-ю голами и 16-ю ассистами. Его контракт с французским клубом действует до лета этого года, пока официального продления не было.

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В статье: Лионель Месси Нант Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
GOAL

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sasha1951 (Sausalito)
05.03.2023 в 10:00
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