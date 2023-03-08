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Мбаппе - в числе номинантов на звание лучшего игрока февраля в Лиге 1
Победитель будет выбран голосованием болельщиков
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Профсоюз футболистов Франции (UNFP) объявил претендентов на звание лучшего игрока в феврале в Лиге 1.
В их число вошли форвард "Реймса" Фоларин Балогун, нападющий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе и защитник "Ниццы" Жан-Клер Тодибо. Балогун в минувшем месяцев провел 5 матчей и забил 4 гола, Мбаппе принял участие в 3 играх и отметился 5 забитыми мячами, Тодибо сыграл в 5 поединках.
Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте организации.
Напомним, что в январе приз игрока месяца получил представитель "Монако" Виссам Бен-Йеддер.
✔️ @balogun— Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) March 7, 2023
✔️ @KMbappe
✔️ @jctodibo
Votez pour le Trophée @UNFP du Joueur du mois de février ➡ https://t.co/xJbL4kTEES@EA_FIFA_France | #FIFA23 #POTM #TrophéesUNFP #ad pic.twitter.com/XQRMOF9k6K
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