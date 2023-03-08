Мбаппе - в числе номинантов на звание лучшего игрока февраля в Лиге 1

Профсоюз футболистов Франции (UNFP) объявил претендентов на звание лучшего игрока в феврале в Лиге 1.

В их число вошли форвард "Реймса" Фоларин Балогун, нападющий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе и защитник "Ниццы" Жан-Клер Тодибо. Балогун в минувшем месяцев провел 5 матчей и забил 4 гола, Мбаппе принял участие в 3 играх и отметился 5 забитыми мячами, Тодибо сыграл в 5 поединках.

Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте организации.

Напомним, что в январе приз игрока месяца получил представитель "Монако" Виссам Бен-Йеддер.