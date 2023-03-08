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Мбаппе - в числе номинантов на звание лучшего игрока февраля в Лиге 1

Франция
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Победитель будет выбран голосованием болельщиков

Мбаппе - в числе номинантов на звание лучшего игрока февраля в Лиге 1

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Профсоюз футболистов Франции (UNFP) объявил претендентов на звание лучшего игрока в феврале в Лиге 1.

В их число вошли форвард "Реймса" Фоларин Балогун, нападющий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе и защитник "Ниццы" Жан-Клер Тодибо. Балогун в минувшем месяцев провел 5 матчей и забил 4 гола, Мбаппе принял участие в 3 играх и отметился 5 забитыми мячами, Тодибо сыграл в 5 поединках.

Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте организации.

Напомним, что в январе приз игрока месяца получил представитель "Монако" Виссам Бен-Йеддер.

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В статье: Реймс Ницца Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе Жан-Клер Тодибо Фоларин Балогун
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Источник:
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