Месси пора в Азию, Неймару – в Америку, Мбаппе надо выбирать. ТОП-5 выводов из вылета ПСЖ из Лиги чемпионов

Месси пора на Ближний Восток

И в этом нет ничего плохого или противоестественного.

Противоестественно как раз делать вид, будто все нормально, когда на самом деле Лео за 8 последних сезонов лишь раз играл в полуфиналах ЛЧ – это были 0:4 на "Энфилде".

Вчера с "Баварией" мы увидели финал битвы "Месси vs старость", и победил в ней не футболист. Он не успевал, терял простые мячи; его накрывали в безопасных зонах без сверхусилий.

И разве в прошлом году против "Реала" было иначе? Или, может, Месси как-то помог "Барселоне", когда каталонцы столкнулись как раз с "ПСЖ"? Вот и в текущем розыгрыше Лео тоже удался в ЛЧ только один хороший удар в ворота "Бенфики" – не вспоминать же подвиги на поле "Маккаби".

Messi vs Bayern, the new contender for the Ballon D'Or 2023? pic.twitter.com/JIEPWjvSAt — Alicia Rmcf (@unknowronaldo) March 9, 2023

Да, между всеми этими событиями был еще триумфальный ЧМ, но футбол сборных в 2022 году уже очень сильно отстал от футбола клубов. Это другой темп, интенсивность, стилистика.

На скоростях, которые предлагают сборные, Месси все еще среди главных топов. В Лиге чемпионов, где интенсивность в несколько раз выше, – беспомощный пенсионер с неприлично большой зарплатой.

13 голов и 12 голевых передач в чемпионате Франции не могут стоить 64 млн евро брутто в год – даже с учетом миллионов проданных футболок.

И честный вариант здесь только один – это Ближний Восток. После победного мундиаля в Катаре на полуострове возник настоящий культ Лео; он может рассчитывать на 200-300 млн в год. Пора этим воспользоваться. Прапраправнуки Месси будут благодарны ему за этот выбор!

Неймару пора в МЛС

Он не играл вчера, но его духом пропитан весь нынешний Париж. С него все началось.

222 млн за Неймара уничтожили трансферный рынок, разогнали катастрофическую инфляцию, которая окончательно добила амбиции небогатых клубов. Чтобы они не обижались, УЕФА наскоро организовал Лигу конференций, но вы же видели состав "Лацио" на Алкмаар? Она никому не нужна.

Но вернемся к Неймару. В свои 31 он блестяще начал текущий сезон, каждую неделю издевался над аутсайдерами Лиги 1, но что в Европе? Только два мяча несчастному "Маккаби".

В 2017-м, если кто-то помнит, Ней громко объявлял, что хочет выйти из тени Месси – то есть бросить ему вызов.

Neymar stats for PSG ????????



Would Neymar have won the Ballon d'Or if not for his injuries? ???? pic.twitter.com/mKTSLlwQWW — 1хBet (@1xBet_Eng) March 7, 2023

На деле за все это время "ПСЖ" был близок к Кубку чемпионов, а Неймар - к выходу из тени, только в 2020-м, когда в плей-офф им попались "Боруссия", "Аталанта" и "Лейпциг". Вероятно, Париж даже выиграл бы трофей, если бы в финале играл с каким-то "Порту", но там была "Бавария", поэтому нет.

Ну, а когда Месси приехал на "Парк де Пренс", пребывание там Неймара потеряло последний смысл.

Бразильцу не повезло, так бывает. Слишком много травм – он рано потерял скорость, плюс типаж Нея будто списан с другой эпохи. Ему бы квадраты гонять с Сократесом, Фалькао и Зико – ленивый оригинал с идеальной техникой был бы среди них своим, а вот для киборгов, типа Дэвиса и Горецки, он просто добыча. Это уже не изменить, и что толку жалеть себя?

Роналду выбрал Ближний Восток, Лео мы отправляем туда же, и Неймару, чтобы снова не замыкать ТОП-3, нужно ехать на запад. МЛС – его последний шанс на №1 в карьере.

Верратти пора перестать имитировать интерес к футболу

Марко долго шел к роковой ошибке на стадионе "Баварии".

Marco Verratti gave away possession for both of Bayern’s goals today.



He’s lost possession 10 times and been dribbled past 8 times today.



Another disappointing big game performance from him. — Zach Lowy (@ZachLowy) March 8, 2023

Это было путешествие, полное сигарет, выпивки, вредной еды и ночных гуляний, на которых его ловили все тренеры "ПСЖ", начиная с Лорана Блана.

"С этим не шутят. Этот парень наказывает сам себя. Мы работаем с ним два года, и каждый раз одно и то же. Я люблю Марко, у него есть талант, но если он не поймет свою ошибку, то попадет в беду", - говорил бывший защитник "Ле Блэ".

И что было дальше? Верратти пропустил почти каждый второй важный матч "ПСЖ". Он не играл с "Челси" и "Ман Сити" в 2016-м; он пропустил почти весь плей-офф в 2020-м, а в финале с "Баварией" отбегал всего 20 минут.

Только в последнее время Марко немного отпустили травмы, но параллельно его уровень игры упал. Он больше не двигает мяч вперед на топ-уровне, застаивается, слишком долго принимает решение – словом, в свои 30 играет так, будто на 4-5 лет старше.

Так бывает, когда футбол не на первом месте. Месси, видимо, не знал этого, когда после первой тренировки в "ПСЖ" сравнил Марко с Хави и Иньестой. Ну, или знал, но соврал.

Правда в том, что те двое ни за что бы не тусовались до утра перед важным матчем, как это делает Верратти. И знаете, что он сказал, когда Тухель его поймал? Спросил в ответ, что тренер забыл в ночном клубе в такое время!

Мбаппе пора взрослеть и делать выбор

С ветеранами все ясно. Месси с Рамосом уйдут из Парижа победителями – их наследие в других местах. Неймар уйдет побитой собакой, ведь его карьера не удалась. Верратти в честь их всех закатит крутую вечеринку.

А что Мбаппе? L’Equipe писала, что по новому контракту он получает в "ПСЖ" 72 млн брутто и еще 60 млн ему засчитали как подписной бонус. Таких денег нет ни в Мадриде, ни даже в АПЛ.

И, знаете, все выглядит предельно просто. Мбаппе останется в Париже лишь в том случае, если его устраивает за самые большие в Европе деньги наблюдать, как главные трофеи поднимают другие люди.

Конечно, все это обставят так, будто Килиан верит в новый проект и все такое, но, послушайте, шейхи владеют клубом с 2011 года и с тех пор делают одно и то же. Вероятно, как команда "ПСЖ" был на пике еще при Лоране Блане; потом был коротенький спурт при Тухеле – и это все.

Главред L'Equipe Венсан Дюлук называет это "фундаментальной неспособностью развиваться" – и именно так оно выглядит со стороны.

Между тем Мбаппе уже не молодой талант, ему 24. Месси в его возрасте выиграл три Золотых мяча. Даже вашей маме ясно, что все у француза идет кувырком.

А он что? Вчера Килиан играл даже хуже очень плохой версии Месси, а когда судья дал свисток, поплелся в раздевалку, глядя себе под ноги, пока его родных парижских фанатов благодарил "мадридиста" Рамос. Как-то это не напоминает мужчину, готового брать судьбу в свои руки. Здесь больше пахнет скорыми обвинениями в расизме – готовьтесь, болельщики, он идет за вами!

Гальтье пора отдать реальные рычаги управления

Конечно, это из отдела фантастики, но все-таки, если бы "ПСЖ" был серьезным клубом, то все произошло бы именно так.

Каждый болельщик, знакомый с Лигой 1, скажет, – Кристоф Гальтье не тренер-спринтер. Его модель игры неизменна уже много лет и требует сыгранности и системных исполнителей.

????????| @FabrizioRomano: “I think for sure there will chances in the summer. I expect PSG to change many things. Christophe Galtier’s position is now under a big danger. There is concrete chances for him to leave at the end of the season.” ???????? pic.twitter.com/9Mp6nNubHO — PSG Report (@PSG_Report) March 9, 2023

Этот "ПСЖ" – не его команда. У Гальтье обороняются все без исключения, а в Париже три суперзвезды включались в работу эпизодически. В предыдущих клубах Гальтье опирался на мощных, выносливых центрхавов, которые покрывали огромное пространство, типа Клемана или Андре, - в полузащите Парижа одни лишь "мелкие" технари Верратти, Фабиан Руис, Витинья, Солер.

В "Сент-Этьене" и "Лилле" Гальтье играл в 4-4-2 и системно загонял прессингом соперника на фланги, где его фулбеки имели преимущество в физике. В Париже это не работает, поскольку Хакими не так надежен.

Гальтье любит разгонять контратаки через "столбов", но у "ПСЖ" нет ни Брандао, ни Йилмаза, а Экитике суперзвезды зачастую игнорируют.

Таким образом, в текущем сезоне тренер и команда не подходили друг другу. Но что будет после ухода ветеранов? Сейчас много говорят о Зидане, но Зизу ни разу не строил системный коллектив с нуля, а Гальтье делал это дважды. И кто сказал, что он не сможет повторить это в Париже? Кучка глоров, уже забывших второе пришествие Зидана в Мадрид?

Voilà l'explication sur la profondeur du banc du PSG.



Ça commence par la gestion des salaires dans l'effectif.

C'était inespéré d'avancer avec les 3.



Mais après, c'est pas aujourd'hui qu'on apprend que les stratégies et volontés des deux clubs sont très différentes. pic.twitter.com/bx61VqGmEh — Nordine Ali Said (@nordinealisaid) March 9, 2023

***

Вероятно, в "ПСЖ" авторства Кристофа Гальтье три человека не получали бы 192 млн, а значит, "ПСЖ" смог бы расширить скамейку, чтобы не выпускать подростков в плей-офф Лиги чемпионов. Также в новом ПСЖ интенсивность игры во втором тайме не была бы критично ниже, чем в первом. Да и прессинговали бы парижане все без исключения.

Впрочем, это только фантазия – такого Парижа не будет. Уровень понимания катарцами футбола проиллюстрировало выступление их сборной на домашнем ЧМ, поэтому новостей ждем исключительно идиотских.

У кого там финансовые проблемы? "Барса"? "Ювентус"? "Интер"? Им всем стоит повесить на игроков ценники в 400-500 млн и перетереть с агентами. Крупная рыба уже рядом; летом она обязательно клюнет.