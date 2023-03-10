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ПСЖ не будет увольнять тренера по ходу сезона
Галтье должен выиграть чемпионат
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Руководство "
В Париже обеспокоены результатами команды под руководством Галтье. Несмотря на лидерство в Лиге 1, ранее "ПСЖ" также вылетел из Кубка Франции.
Тем не менее, было принято решение, что 56-летний специалист останется на своей должности, а уволен будет только в случае, если "ПСЖ" не сумеет выиграть чемпионат Франции.
Напомним, что начиная с 2017 года, "ПСЖ" пять раз вылетал из Лиги чемпионов в первой же стадии плей-офф.
Кристоф Галтье был назначен главным тренером "ПСЖ" в июле минувшего года. Ранее француз возглавлял "Сент-Этьен", "Ниццу" и "Лилль", который Галтье привел к золотым медалям французского первенства в сезоне 2020/2021.
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