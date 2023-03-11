Дешам: Бензема перед Чемпионатом мира в Катаре сказал, что он "мертв"

Главный тренер сборной Франции выложил свою версию недоразумения с Каримом Бенземом перед Чемпионат мира-2022 в Катаре:

“Я потерял очередного очень важного игрока и должен рассказать об этом. Карим расстроен, потому что этот Чемпионат мира много значил для него. Он сказал мне, что он мертв. Диагноз, поставленный нашим врачом, совпадал с тем, что ему поставили в Мадриде. В лучшем случае он мог вернуться к тренировкам не ранее 10 декабря.

Он написал в социальных сетях, что разочарован тем, что ему пришлось смириться с уходом, оправдывая это заботой о команде. Мы пробыли вместе с ним минут двадцать. Когда я уходил от него, то сказал: "Карим, не спеши". Когда я проснулся, он уже уехал. Это его решение, я его понимаю и уважаю. Он подтвердил свое решение о завершении международной карьеры. Не спрашивайте меня, почему. Рассказывать или нет о причинах – его право”, - сказал Дешам.