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Дешам: Бензема перед Чемпионатом мира в Катаре сказал, что он "мертв"
Речь идет о физической подготовке игрока
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Франции выложил свою версию недоразумения с Каримом Бенземом перед Чемпионат мира-2022 в Катаре:
“Я потерял очередного очень важного игрока и должен рассказать об этом. Карим расстроен, потому что этот Чемпионат мира много значил для него. Он сказал мне, что он мертв. Диагноз, поставленный нашим врачом, совпадал с тем, что ему поставили в Мадриде. В лучшем случае он мог вернуться к тренировкам не ранее 10 декабря.
Он написал в социальных сетях, что разочарован тем, что ему пришлось смириться с уходом, оправдывая это заботой о команде. Мы пробыли вместе с ним минут двадцать. Когда я уходил от него, то сказал: "Карим, не спеши". Когда я проснулся, он уже уехал. Это его решение, я его понимаю и уважаю. Он подтвердил свое решение о завершении международной карьеры. Не спрашивайте меня, почему. Рассказывать или нет о причинах – его право”, - сказал Дешам.
Отметим, что СМИ сообщали об обиде Бензема на Дидье Дешама за то, что не дал шанса остаться в расположении команды на Чемпионате мира. К началу Мундиаля нападающий покинул Катар из-за травмы.
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