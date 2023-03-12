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Месси отдает, а Мбаппе забивает на 90+1 минуте. Брест - ПСЖ 1:2. Видео голов и обзор поединка
Команда Галтье вырвала победу на последних минутах
Твіттер ПСЖ/Автор невідомий
Во вчерашнем матче Лиги 1 "ПСЖ" явно не показывал себя на полную силу. Результатом этого стала скромная ничья, которая продолжалась вплоть до 90-й минуты матча.
Однако Килиан Мбаппе в самом конце поединка исправил положение дел. Он принял мяч после заброса от Месси с глубины и добил круглого в ворота.
Лига 1, тур 27
Брест – ПСЖ 1:2
Голы: Оноре 42 - Соллер 37, Мбаппе 90+2
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