Месси отдает, а Мбаппе забивает на 90+1 минуте. Брест - ПСЖ 1:2. Видео голов и обзор поединка

Во вчерашнем матче Лиги 1 "ПСЖ" явно не показывал себя на полную силу. Результатом этого стала скромная ничья, которая продолжалась вплоть до 90-й минуты матча.

Однако Килиан Мбаппе в самом конце поединка исправил положение дел. Он принял мяч после заброса от Месси с глубины и добил круглого в ворота.

Лига 1, тур 27

Брест – ПСЖ 1:2

Голы: Оноре 42 - Соллер 37, Мбаппе 90+2