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Месси отдает, а Мбаппе забивает на 90+1 минуте. Брест - ПСЖ 1:2. Видео голов и обзор поединка

Франция
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Команда Галтье вырвала победу на последних минутах

Месси отдает, а Мбаппе забивает на 90+1 минуте. Брест - ПСЖ 1:2. Видео голов и обзор поединка

Твіттер ПСЖ/Автор невідомий

Новина українською

Во вчерашнем матче Лиги 1 "ПСЖ" явно не показывал себя на полную силу. Результатом этого стала скромная ничья, которая продолжалась вплоть до 90-й минуты матча.

Однако Килиан Мбаппе в самом конце поединка исправил положение дел. Он принял мяч после заброса от Месси с глубины и добил круглого в ворота.

Лига 1, тур 27

Брест – ПСЖ 1:2

Голы: Оноре 42 - Соллер 37, Мбаппе 90+2

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В статье: Лионель Месси Брест Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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