Франция
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Лион – Нант: смотреть онлайн, прямая трансляция матча
10-е место против 14-го
Фото: twitter.com/OL
"Лион" продолжает бороться с силой гравитации в середине таблицы Лиги 1. В апоследних двух матчах у "детей" две ничьих против 6-го "Лилля" (3:3) и 9-го "Лорьяна" (0:0). По логике вещей "Лион" должен набирать очки. "Нант" не побеждает уже 4 матча подряд в чемпионате Франции.
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Чемпионат Франции. 28-й тур
17 марта. Начало в 22:00
"Лион" - "Нант"
Трансляция – MEGOGO
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