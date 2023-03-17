Лион – Нант: смотреть онлайн, прямая трансляция матча

"Лион" продолжает бороться с силой гравитации в середине таблицы Лиги 1. В апоследних двух матчах у "детей" две ничьих против 6-го "Лилля" (3:3) и 9-го "Лорьяна" (0:0). По логике вещей "Лион" должен набирать очки. "Нант" не побеждает уже 4 матча подряд в чемпионате Франции.

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Чемпионат Франции. 28-й тур

17 марта. Начало в 22:00

"Лион" - "Нант"

Трансляция – MEGOGO