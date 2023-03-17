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Лион – Нант: смотреть онлайн, прямая трансляция матча

Франция
(1 голосов)

10-е место против 14-го

Лион – Нант: смотреть онлайн, прямая трансляция матча

Фото: twitter.com/OL

Новина українською

"Лион" продолжает бороться с силой гравитации в середине таблицы Лиги 1. В апоследних двух матчах у "детей" две ничьих против 6-го "Лилля" (3:3) и 9-го "Лорьяна" (0:0). По логике вещей "Лион" должен набирать очки. "Нант" не побеждает уже 4 матча подряд в чемпионате Франции.

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Чемпионат Франции. 28-й тур
17 марта. Начало в 22:00
"Лион" - "Нант"
Трансляция – MEGOGO

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В статье: Лион Нант смотреть онлайн
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