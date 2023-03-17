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Месси не просил зарплату по новому контракту как у Мбаппе

Франция
(2 голосов)

Очередной фейк?

Месси не просил зарплату по новому контракту как у Мбаппе

фото - Getty Images

Новина українською

Журналист и инсайдер Фабрицио Романо рассказал, что Лионель Месси не просил зарплату как у каких-либо игроков "ПСЖ". Прежде чем продлить контракт, аргентинец хочет услышать детали нового проекта клуба.

У Месси уже есть предложение на столе и он не спешит принимать решение. Ранее сообщалось, что Лионель отверг первое предложение контракта от "ПСЖ".

В то же время "Аль-Хиляль" хочет видеть чемпиона мира в клубе и предлагает 35-летнему игроку зарплату в 220 миллионов евро – как у Криштиану Роналду.

Месси провел в этом сезоне 31 матч, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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