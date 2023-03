Месси не просил зарплату по новому контракту как у Мбаппе

Журналист и инсайдер Фабрицио Романо рассказал, что Лионель Месси не просил зарплату как у каких-либо игроков "ПСЖ". Прежде чем продлить контракт, аргентинец хочет услышать детали нового проекта клуба.

У Месси уже есть предложение на столе и он не спешит принимать решение. Ранее сообщалось, что Лионель отверг первое предложение контракта от "ПСЖ".

В то же время "Аль-Хиляль" хочет видеть чемпиона мира в клубе и предлагает 35-летнему игроку зарплату в 220 миллионов евро – как у Криштиану Роналду.

Месси провел в этом сезоне 31 матч, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

Lionel Messi already received a proposal from PSG to extend the contract — Leo didn’t ask same salary as other players ???????? #PSG



…but Messi wants to understand how’s gonna be PSG project before making his decision, after verbal pact in December.



More: