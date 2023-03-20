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Продление контракта с Месси – цель номер 1 для катарских владельцев ПСЖ
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Фото: twitter.com/PSG_inside
Катарские владельцы "ПСЖ" обозначили главную задачу для преиздента клуба Нассера Аль-Хелаифи и спортивного директора Луиша Кампуша – продление Лионеля Месси. При этом в самом клубе есть сомнения.
Одно из требований Месси для продления контракта – усиление команды перед следующим сезоном. Проблема в том, что клубу будет тяжело себе позволить сохранить Лео, при этом основательно усилившись.
С другой стороны есть требование семьи Эмира Катара – любой ценой продлить Лео. После перехода Месси в клуб пришли около 10 новых спонсоров, считается что после победы Аргентины на чемпионате мира этот эффект только усилится и владельцы хотят получать прибыль.
На встрече с Хорхе Месси руководство выразило готовность продлить контракт, но как они собираются выполнять требования по усилению команды пока не ясно.
Соглашение Лионеля Месси с "ПСЖ" истекает в конце сезона.
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