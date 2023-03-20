Продление контракта с Месси – цель номер 1 для катарских владельцев ПСЖ

Катарские владельцы "ПСЖ" обозначили главную задачу для преиздента клуба Нассера Аль-Хелаифи и спортивного директора Луиша Кампуша – продление Лионеля Месси. При этом в самом клубе есть сомнения.

Одно из требований Месси для продления контракта – усиление команды перед следующим сезоном. Проблема в том, что клубу будет тяжело себе позволить сохранить Лео, при этом основательно усилившись.

С другой стороны есть требование семьи Эмира Катара – любой ценой продлить Лео. После перехода Месси в клуб пришли около 10 новых спонсоров, считается что после победы Аргентины на чемпионате мира этот эффект только усилится и владельцы хотят получать прибыль.

На встрече с Хорхе Месси руководство выразило готовность продлить контракт, но как они собираются выполнять требования по усилению команды пока не ясно.

Соглашение Лионеля Месси с "ПСЖ" истекает в конце сезона.