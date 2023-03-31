Двукратный победитель Кубка африканских наций возглавил женскую сборную Франции

Большой специалист по футбольной экзотике Эрве Ренар вернулся на родину и возглавил женскую сборную Франции.

Контракт 54-летнего специалиста рассчитан до Олимпийских игр-2024 включительно.

Во главе женской сборной Ренар заменит Корин Дьякр, которую в начале марта отправили в отставку после серии громких конфликтов внутри команды.

Ренар ранее никогда не тренировал женщин. Почти вся его карьера - это путешествия по Африке. С Замбией и Кот-д’Ивуаром французу удавалось выиграть главный турнир континента - Кубок африканских наций.

????️ ????????????????????́ ???????????????????????? est le nouveau sélectionneur de l'Equipe de France Féminine ????????

Le technicien français s'est engagé jusqu'en août 2024.#FiersdetreBleues pic.twitter.com/O48SxTX29i — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) March 30, 2023

Последним местом работы Ренара была сборная Саудовской Аравии, ставшая единственной командой на ЧМ-2022, которой удалось одолеть чемпиона - Аргентину.