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Двукратный победитель Кубка африканских наций возглавил женскую сборную Франции

Франция
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Эрве Ренар в необычной роли

Двукратный победитель Кубка африканских наций возглавил женскую сборную Франции

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Maddie Meyer - FIFA/FIFA

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Большой специалист по футбольной экзотике Эрве Ренар вернулся на родину и возглавил женскую сборную Франции.

Контракт 54-летнего специалиста рассчитан до Олимпийских игр-2024 включительно.

Во главе женской сборной Ренар заменит Корин Дьякр, которую в начале марта отправили в отставку после серии громких конфликтов внутри команды.

Ренар ранее никогда не тренировал женщин. Почти вся его карьера - это путешествия по Африке. С Замбией и Кот-д’Ивуаром французу удавалось выиграть главный турнир континента - Кубок африканских наций.

Последним местом работы Ренара была сборная Саудовской Аравии, ставшая единственной командой на ЧМ-2022, которой удалось одолеть чемпиона - Аргентину.

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В статье: Саудовская Аравия Эрве Ренар
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