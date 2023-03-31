Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Двукратный победитель Кубка африканских наций возглавил женскую сборную Франции
Эрве Ренар в необычной роли
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Maddie Meyer - FIFA/FIFA
Большой специалист по футбольной экзотике Эрве Ренар вернулся на родину и возглавил женскую сборную Франции.
Контракт 54-летнего специалиста рассчитан до Олимпийских игр-2024 включительно.
Во главе женской сборной Ренар заменит Корин Дьякр, которую в начале марта отправили в отставку после серии громких конфликтов внутри команды.
Ренар ранее никогда не тренировал женщин. Почти вся его карьера - это путешествия по Африке. С Замбией и Кот-д’Ивуаром французу удавалось выиграть главный турнир континента - Кубок африканских наций.
????️ ????????????????????́ ???????????????????????? est le nouveau sélectionneur de l'Equipe de France Féminine ????????— Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) March 30, 2023
Le technicien français s'est engagé jusqu'en août 2024.#FiersdetreBleues pic.twitter.com/O48SxTX29i
Последним местом работы Ренара была сборная Саудовской Аравии, ставшая единственной командой на ЧМ-2022, которой удалось одолеть чемпиона - Аргентину.
Популярное сейчас
- АПЛ опубликовала подборку лучших голов от каждой национальности. Гол Шевченко за Челси в топе
- Федорчук: Как кто-то узнал, что я завершаю карьеру, предложений стало больше, чем в мои лучшие времена в карьере
- На пути в плей-офф. Итоги первого этапа отбора к Евро-2024. Места для Украины есть и в Дивизионе В, и в Дивизионе А
- Месси и ещё 5 игроков ПСЖ подешевели после обновления цен на Transfermarkt
- Роскошная жена звезды Шахтера выстрелила горячим фото в честь дня рождения. ФОТО
- Потерял сокровище по глупости. Супермодель, которая бросила Дани Алвеша из-за измены. ФОТО