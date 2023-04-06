Кубок Франции, полуфинал

Нант, Божуар

Нант – Лион 1:0

Гол: Блас 57

"Нант" вышел во второй кряду финал Кубка Франции, минимально одолев "Лион". Поединок 1/2 удалось выиграть благодаря фантастическому голу капитана "канареек" Людовика Бласа в начале второго тайма, забитого ударом слёту.

Теперь у коллектива Антуана Комбуаре будет шанс защитить свой титул, добытый после победы на "Ниццей" в прошлом сезоне. Кроме "Пари Сен-Жермен", в последний раз титул победителя Кубка Франции в удалось защитить как раз "Нанту" в 2000-м году.

Судьба второй путёвки в финал решится в четверг. Поспорят за неё "Аннеси", сенсационно выбивший "Марсель" Руслана Малиновского в прошлом раунде, и их прошлогодние коллеги по Лиге 2 из "Тулузы". Решающий поединок состоится 29 апреля на арене "Парк де Пренс".

Отметим, что "Тулуза" и "Нант" продолжают борьбу за сохранение прописки в элите, расположившись на 13-й и 14-й позиции в Лиге 1 соответственно. "Аннеси" на текущий момент 15-й в Лиге 2.

Нант: Дескам (Лафон, 33) – Сантонз, Кастеллетто, Паллуа, Жоао Виктор – Жиротто – Блас (Гиссан, 88), Сиссоко (Молле, 77), Мутуссами, Ганаго – Мохамед (Делор, 77)

Лион: Лопеш – Диоманде (Ауар, 55), Ловрен, Люкеба – Кэнбеди, Толиссо (Дембеле, 80), Тиаго Энрике (Какре, 70), Тальяфико – Шерки (Жеффиньо, 80) – Баркола, Ляказетт

Предупреждения: Жиротто 83 – Толиссо 45+4