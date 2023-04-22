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Жиру: Мбаппе имеет все качества для того, чтобы стать капитаном сборной Франции
Оливье высоко оценил своего партнера по национальной команде
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Милана" и сборной Франции Оливье Жиру высказался о капитанстве форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе в национальной сборной.
"У Килиана есть все качества для этого. Он устанавливает контакт с будущим поколением игроков. Он самое ценное звено между поколениями. Он хорошо справляется со СМИ. Знает, чего хочет, более красноречив в раздевалке, чем на публике. Килиан хотел эту роль, она ему нравится.
Гризманн? Он очень хорошо показал себя после того, как не получил повязку. Он ставит команду выше всего", - сказал Жиру.
Напомним, Килиан Мбаппе во вчерашнем матче Лиги 1 с "Анже" отметился по ходу встречи двумя забитыми голами и стал единоличным лидером гонки бомбардиров чемпионата Франции. Форвард является победителем чемпионата мира в составе своей национальной сборной.
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