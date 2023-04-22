Едуард Соболь не заявлен на матч с Реймсом

Эдуард Соболь не вошел в список тех, кто поедет на матч с "Реймсом", об этом сообщает официальный твиттер команды. Отметим, что причины не попадания в заявку украинца не сообщаются. Это может быть повреждение, или же тренерское решение.

Эдуард Соболь в этом сезоне принял участие в 12 играх за "Страсбур" и отдал 1 голевую передачу. Его команда сейчас занимает 17 место в Лиге 1 и имеет на счету 29 очков.