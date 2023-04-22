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Едуард Соболь не заявлен на матч с Реймсом

Франция
(1 голосов)

Страсбург сообщил, что украинец не поедет на матч с Реймсом

Едуард Соболь не заявлен на матч с Реймсом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Эдуард Соболь не вошел в список тех, кто поедет на матч с "Реймсом", об этом сообщает официальный твиттер команды. Отметим, что причины не попадания в заявку украинца не сообщаются. Это может быть повреждение, или же тренерское решение.

Эдуард Соболь в этом сезоне принял участие в 12 играх за "Страсбур" и отдал 1 голевую передачу. Его команда сейчас занимает 17 место в Лиге 1 и имеет на счету 29 очков.

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В статье: Реймс Эдуард Соболь Страсбур
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