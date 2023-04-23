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Команда Соболя забила на 16-й секунде матча. Реймс - Страсбур 0:2. Обзор матча и видео голов
Реймс - Страсбур ⋉ 0:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 23.04.2023 ⋇ Лига 1 на UA-Футбол
Фото: Racing Club de Strasbourg Alsace
Матч начался с быстрого гола. Гости уже на 16 секунде открыли счет. Форвард "Страсбура" Хабиб Диалло реализовал момент в самом начале матча. Позже он удвоил счет на 37 минуте, сделав дубль.
Во втором тайме голов мы не увидели.
К сожалению, украинец не сыграл в матче. Как
"Реймс" занимает 8 место имея в своем активе 47 очков. "Страсбург" занимает 16 строчку имея 32 очка.
Лига 1. 32-й тур
23 апреля, Реймс, стадион "Стад Огюст Делон"
Голы: Диалло 1, 37
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