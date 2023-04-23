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Команда Соболя забила на 16-й секунде матча. Реймс - Страсбур 0:2. Обзор матча и видео голов

Франция
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Реймс - Страсбур ⋉ 0:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 23.04.2023 ⋇ Лига 1 на UA-Футбол

Команда Соболя забила на 16-й секунде матча. Реймс - Страсбур 0:2. Обзор матча и видео голов

Фото: Racing Club de Strasbourg Alsace

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Матч начался с быстрого гола. Гости уже на 16 секунде открыли счет. Форвард "Страсбура" Хабиб Диалло реализовал момент в самом начале матча. Позже он удвоил счет на 37 минуте, сделав дубль.

Во втором тайме голов мы не увидели.

К сожалению, украинец не сыграл в матче. Как сообщалось ранее, он не попал в заявку на этот тур.

"Реймс" занимает 8 место имея в своем активе 47 очков. "Страсбург" занимает 16 строчку имея 32 очка.

Лига 1. 32-й тур
23 апреля, Реймс, стадион "Стад Огюст Делон"
"Реймс" - "Страсбур" 0:2
Голы: Диалло 1, 37

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В статье: Реймс Эдуард Соболь Страсбур
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