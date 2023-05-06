Экс-защитник Арсенала и Лилля Дебюши завершит карьеру в конце сезона

38-летний защитник французского "Валансьена" Матье Дебюши повесит бутсы на гвоздь после окончания текущего сезона.

Игрок принял такое решение несколько недель назад, однако пока 37-летний защитник борется со своей командой за сохранение прописки в Лиге 2, где "красно-белые" расположились на 15-й строчке.

В свое время Матье выступал за "Лилль", "Ньюкасл", лондонский "Арсенал", "Бордо" и "Сент-Этьен". В активе Дебюши 27 матчей и 2 гола в составе национальной сборной Франции.