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Экс-защитник Арсенала и Лилля Дебюши завершит карьеру в конце сезона
Игрок прошел достаточно успешный путь
Фото: France Football, автор – неизвестен
38-летний защитник французского "Валансьена" Матье Дебюши повесит бутсы на гвоздь после окончания текущего сезона.
Игрок принял такое решение несколько недель назад, однако пока 37-летний защитник борется со своей командой за сохранение прописки в Лиге 2, где "красно-белые" расположились на 15-й строчке.
В свое время Матье выступал за "Лилль", "Ньюкасл", лондонский "Арсенал", "Бордо" и "Сент-Этьен". В активе Дебюши 27 матчей и 2 гола в составе национальной сборной Франции.
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