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Французский клуб собирается пригласить Поттера на должность тренера

Франция
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Коуч еще не согласился на предложение

Французский клуб собирается пригласить Поттера на должность тренера

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший главный тренер "Брайтона" и "Челси" Грэм Поттер входит в сферу интересов "Ниццы".

Спортивный директор INEOS, компании-владельца клуба, Дэйв Брейлсфорд хочет видеть специалиста в должности главного тренера.

"Ниццу" сейчас тренирует Дидье Дигар. Он заменил Люсьена Фавра, который был уволен. Сейчас Брейлсфор хочет, чтобы команду тренировал британец.

Напомним, "Ницца" занимает восьмое место в Лиге 1. Команда дошла до 1/4 финала Лиги конференций, где проиграла "Базелю".

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В статье: Люсьен Фавр Ницца Грэхем Поттер
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Источник:
Nice-Matin

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