Французский клуб собирается пригласить Поттера на должность тренера

Бывший главный тренер "Брайтона" и "Челси" Грэм Поттер входит в сферу интересов "Ниццы".

Спортивный директор INEOS, компании-владельца клуба, Дэйв Брейлсфорд хочет видеть специалиста в должности главного тренера.

"Ниццу" сейчас тренирует Дидье Дигар. Он заменил Люсьена Фавра, который был уволен. Сейчас Брейлсфор хочет, чтобы команду тренировал британец.

Напомним, "Ницца" занимает восьмое место в Лиге 1. Команда дошла до 1/4 финала Лиги конференций, где проиграла "Базелю".