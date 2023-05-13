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Французский клуб собирается пригласить Поттера на должность тренера
Коуч еще не согласился на предложение
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший главный тренер "Брайтона" и "Челси" Грэм Поттер входит в сферу интересов "Ниццы".
Спортивный директор INEOS, компании-владельца клуба, Дэйв Брейлсфорд хочет видеть специалиста в должности главного тренера.
"Ниццу" сейчас тренирует Дидье Дигар. Он заменил Люсьена Фавра, который был уволен. Сейчас Брейлсфор хочет, чтобы команду тренировал британец.
Напомним, "Ницца" занимает восьмое место в Лиге 1. Команда дошла до 1/4 финала Лиги конференций, где проиграла "Базелю".
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