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Игрок Марселя: Ношение футболки с радужным номером - это не участие в гей-параде
Футболист высказался об этом после инцидентов в прошлых матчах
Фото: om.fr
Полузащитник французского "Марселя" Валентин Ронжье высказался о решении нескольких футболистов команд чемпионата Франции отказаться надевать футболки с радужными номерами:
"До этих игроков нужно донести, что ношение этой футболки — не участие в гей-параде. Такая ситуация не должна больше повторяться. Я не знаю, что происходит в головах у этих игроков, какое у них образование, что вложено в их головы. Нужно принимать это всё во внимание, но я также думаю, что проблема в общении", - говорит Ронжье.
Напомним, на прошлой неделе несколько игроков "Нанта" и "Тулузы" отказались от игры за свои команды из-за радужных номеров на форме.
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