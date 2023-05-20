Игрок Марселя: Ношение футболки с радужным номером - это не участие в гей-параде

Полузащитник французского "Марселя" Валентин Ронжье высказался о решении нескольких футболистов команд чемпионата Франции отказаться надевать футболки с радужными номерами:

"До этих игроков нужно донести, что ношение этой футболки — не участие в гей-параде. Такая ситуация не должна больше повторяться. Я не знаю, что происходит в головах у этих игроков, какое у них образование, что вложено в их головы. Нужно принимать это всё во внимание, но я также думаю, что проблема в общении", - говорит Ронжье.