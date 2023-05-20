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Игрок Марселя: Ношение футболки с радужным номером - это не участие в гей-параде

Франция
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Футболист высказался об этом после инцидентов в прошлых матчах

Игрок Марселя: Ношение футболки с радужным номером - это не участие в гей-параде

Фото: om.fr

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Полузащитник французского "Марселя" Валентин Ронжье высказался о решении нескольких футболистов команд чемпионата Франции отказаться надевать футболки с радужными номерами:

"До этих игроков нужно донести, что ношение этой футболки — не участие в гей-параде. Такая ситуация не должна больше повторяться. Я не знаю, что происходит в головах у этих игроков, какое у них образование, что вложено в их головы. Нужно принимать это всё во внимание, но я также думаю, что проблема в общении", - говорит Ронжье.

Напомним, на прошлой неделе несколько игроков "Нанта" и "Тулузы" отказались от игры за свои команды из-за радужных номеров на форме.

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В статье: Лига 1 Марсель "Тулуза" Нант
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