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Мбаппе принял решение относительно продления контракта с ПСЖ
Француз вряд ли активирует опцию пролонгации сотрудничества
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе определился со своим будущим в клубе, сообщает L’Equipe.
По информации источника, француз не планирует активировать опцию продления контракта с парижанами до лета 2025 года. У Мбаппе есть время до конца июля, чтобы воспользоваться данной возможностью. Однако сам игрок пока не собирается этого делать.
После окончания прошлого сезона Килиан заключил новое соглашение с "ПСЖ" по схеме 2+1, то есть до лета 2024 года.
В текущей кампании Мбаппе провел 41 матч за парижский клуб во всех турнирах, в которых забил 40 голов и отдал 9 результативных передач.
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