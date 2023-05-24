  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Мбаппе принял решение относительно продления контракта с ПСЖ
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мбаппе принял решение относительно продления контракта с ПСЖ

Франция
(1 голосов)

Француз вряд ли активирует опцию пролонгации сотрудничества

Мбаппе принял решение относительно продления контракта с ПСЖ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе определился со своим будущим в клубе, сообщает L’Equipe.

По информации источника, француз не планирует активировать опцию продления контракта с парижанами до лета 2025 года. У Мбаппе есть время до конца июля, чтобы воспользоваться данной возможностью. Однако сам игрок пока не собирается этого делать.

После окончания прошлого сезона Килиан заключил новое соглашение с "ПСЖ" по схеме 2+1, то есть до лета 2024 года.

В текущей кампании Мбаппе провел 41 матч за парижский клуб во всех турнирах, в которых забил 40 голов и отдал 9 результативных передач.

Читайте такжеСуществует альтернатива – Реал не будет претендовать на Мбаппе летом
По теме
yellow-arrow
Стало известно, когда Неймар вернётся к тренировкам
yellow-arrow
В Манчестер Сити заинтересованы в переходе полузащитника ПСЖ
yellow-arrow
Битвы Шахтера с Зарей и Днепром-1, завершение АПЛ и Бундеслиги. Расписание футбола на 22-28 мая
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
L’Equipe

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде