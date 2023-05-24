Мбаппе принял решение относительно продления контракта с ПСЖ

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе определился со своим будущим в клубе, сообщает L’Equipe.

По информации источника, француз не планирует активировать опцию продления контракта с парижанами до лета 2025 года. У Мбаппе есть время до конца июля, чтобы воспользоваться данной возможностью. Однако сам игрок пока не собирается этого делать.

После окончания прошлого сезона Килиан заключил новое соглашение с "ПСЖ" по схеме 2+1, то есть до лета 2024 года.

В текущей кампании Мбаппе провел 41 матч за парижский клуб во всех турнирах, в которых забил 40 голов и отдал 9 результативных передач.