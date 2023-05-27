Асенсио находится на продвинутой стадии переговоров с ПСЖ

"Пари Сен Жермен" ведет переговоры с вингером "Реала" Марко Асенсио и имеет значительные успехи.

Асенсио находится на продвинутой стадии переговоров с парижанами. Ключевую роль в этом сыграли хорошие отношения агента Жорже Мендеша и советника "ПСЖ" Луиша Кампуша.

В последние месяцы к Асенсио имели интерес "Астон Вилла", "Ювентус" и "Милан", но сейчас предложение "ПСЖ" является самым привлекательным для Марко.

Ассенсио отклонил предложение мадридцев подписать новый контракт. Марко был игроком замены в ЛЧ и последних стадиях Кубка Испании.