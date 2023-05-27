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Асенсио находится на продвинутой стадии переговоров с ПСЖ
Игрок планирует летом сменить клуб
Getty Images/Global Images Ukraine
"Пари Сен Жермен" ведет переговоры с вингером "Реала" Марко Асенсио и имеет значительные успехи.
Асенсио находится на продвинутой стадии переговоров с парижанами. Ключевую роль в этом сыграли хорошие отношения агента Жорже Мендеша и советника "ПСЖ" Луиша Кампуша.
В последние месяцы к Асенсио имели интерес "Астон Вилла", "Ювентус" и "Милан", но сейчас предложение "ПСЖ" является самым привлекательным для Марко.
Ассенсио отклонил предложение мадридцев подписать новый контракт. Марко был игроком замены в ЛЧ и последних стадиях Кубка Испании.
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