  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Асенсио находится на продвинутой стадии переговоров с ПСЖ
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Асенсио находится на продвинутой стадии переговоров с ПСЖ

Франция
Обновлено
(1 голосов)

Игрок планирует летом сменить клуб

Асенсио находится на продвинутой стадии переговоров с ПСЖ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Пари Сен Жермен" ведет переговоры с вингером "Реала" Марко Асенсио и имеет значительные успехи.

Асенсио находится на продвинутой стадии переговоров с парижанами. Ключевую роль в этом сыграли хорошие отношения агента Жорже Мендеша и советника "ПСЖ" Луиша Кампуша.

В последние месяцы к Асенсио имели интерес "Астон Вилла", "Ювентус" и "Милан", но сейчас предложение "ПСЖ" является самым привлекательным для Марко.

Ассенсио отклонил предложение мадридцев подписать новый контракт. Марко был игроком замены в ЛЧ и последних стадиях Кубка Испании.

По теме
yellow-arrow
Бордо проиграл и выпал из двойки претендентов на выход в Лигу 1 за тур до финиша. Игнатенко появился на замену
yellow-arrow
Малиновский: Я могу играть лучше - это очевидно
yellow-arrow
Малиновский: Марсель? В детстве я смотрел фильмы Такси Люка Бессона
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Марко Асенсио Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде