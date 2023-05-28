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ПСЖ установил рекорд по количеству чемпионств в Лиге 1

Франция
(1 голосов)

А "Страсбур" Соболя сохранил прописку

ПСЖ установил рекорд по количеству чемпионств в Лиге 1

Twitter Paris Saint-Germain

Новина українською

В рамках 37-го тура французской Лиги 1 "Пари Сен-Жермен" на выезде расписал ничью со "Страсбургом". Этот результат удовлетворил обе команды.

Парижане благодаря этой ничьей официально стали чемпионами. "ПСЖ" завоевал золотые медали первенства второй раз подряд и в 11-й раз в своей истории, тем самым единолично установив рекорд лиги по титулам. До сегодняшнего дня лучший результат по этому показателю принадлежал "Сент-Этьену" и "ПСЖ" – по 10 трофеев.

В свою очередь, "Страсбур" избежал вылета и гарантировал себе сохранение прописки в элитном дивизионе Франции.

Украинский защитник Эдуард Соболь восстановился после травмы и попал в заявку своей команды на эту игру, но так и не вышел на поле.

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В статье: Эдуард Соболь Страсбур Пари Сен-Жермен (Париж)
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