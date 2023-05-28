Макрон: Никогда не переставал быть верным Марселю

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил "Марсель" с 30-летием с момента победы клуба в Лиге чемпионов УЕФА.

"Очень много думал о вас. Во-первых, потому что в тот вечер 30 лет назад вы заставили меня мечтать и вибрировать, как и миллионы других французов, а не только марсельцев.

Никогда не переставал быть верным "Марселю". Вы – легендарное поколение, которое помогло обрести эту европейскую звезду. Всегда и снова", - говорит Макрон.