  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Макрон: Никогда не переставал быть верным Марселю
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Макрон: Никогда не переставал быть верным Марселю

Франция
(1 голосов)

Президент Франции поделился симпатиями к своему любимому клубу

Макрон: Никогда не переставал быть верным Марселю

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил "Марсель" с 30-летием с момента победы клуба в Лиге чемпионов УЕФА.

"Очень много думал о вас. Во-первых, потому что в тот вечер 30 лет назад вы заставили меня мечтать и вибрировать, как и миллионы других французов, а не только марсельцев.

Никогда не переставал быть верным "Марселю". Вы – легендарное поколение, которое помогло обрести эту европейскую звезду. Всегда и снова", - говорит Макрон.

По теме
yellow-arrow
Рамос поздравил ПСЖ с чемпионством в Лиге 1
yellow-arrow
Галтье: Я считаю, что заслуживаю на второй сезон в ПСЖ
yellow-arrow
Страсбур Эдуарда Соболя избежал вылета из Лиги 1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Франция Марсель Эммануэль Макрон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
RMC Sport

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде