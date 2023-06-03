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Лига 1. Фонсека отправляется в ЛК, Монако остался без еврокубков, Осер понизился в классе
В финальном туре решилась судьба двух путёвок в Европу и последнего места в элите
Фото: LOSC, Twitter
В заключительном туре французской Лиги 1 решилась судьба последних двух путёвок в еврокубки, а также имя последнего неудачника, который вынужден будет покинуть элиту. В то время как ПСЖ, "Ланс" и "Марсель" обеспечили себе место в Лиге Чемпионов, "Лилль", "Ренн" и "Монако" выясняли отношения в борьбе за Лигу Европы и Лигу конференций.
"Лилль" имел поул-позицию перед стартом 38-го тура, идя на 4-й позиции, но бесславно оступился в Труа. Выездной матч против второй худшей команды чемпионата обернулся трагедией после того, как Рони Лопеш сравнял на 72-й минуте ударом из-за пределов штрафной.
Обойти команду Паулу Фонсеки могло сразу два оппонента. "Ренн" с задачей справился, совершив обгон на последнем повороте за счёт дубля Бурижо в Бресте. А вот "Монако" при поддержке домашних трибун проиграл обладателю Кубка Франции "Тулузе". "Ренн" забрал место в ЛЕ, "Лилль" отправится в ЛК, "Монако" остался без еврокубков.
Ещё одной побочной интригой игрового дня была гонка бомбардиров. Мбаппе шёл в лидерах с 28 голами, Ляказетт дышал соотечественнику в спину с 27 забитыми мячами. Мбаппе реализовал пенальти в игре с "Клермоном", а Ляказетт промолчал в игре с "Ниццей". Команды голеадоров проиграли. Рамос хотя бы результативно попрощался с Парижем, а вот Месси бесславно покинул столицу Франции под регулярный свист трибун, проведя 90 минут пешим шагом.
В то же время шла нешуточная борьба за последнее место в элите. "Нант" минимально переиграл главного аутсайдера сезона "Анже". Ганаго забил в дебюте, после чего "канарейки" дотерпели до финального свистка. В ответ нужно было побеждать и "Осеру", но пожаловавший к ним "Ланс" добросовестно отработал в последнем туре, не дав "Осеру" ни единого шанса.
Для наших легионеров 38-й тур выдался двойственным. Малиновский вышел в старте против "Аяччо", и за 80 минут нанёс больше всего ударов в матче (6), но забить так и не смог, как и его команда. Самый опасный выстрел Руслана был в конце первого тайма, но с линии ворот мяч вынес защитник.
Соболь впервые вернулся в состав "Страсбура" после двойного перелома носа, но его коллектив тоже уступил. Эдуард вышел на второй тайм при счёте 0:2 в игре с "Лорьяном", отдал пас под удар, по разу совершил отбор и заблокировал удар, но помочь своей команде избежать 16-го поражения в кампании не смог.
Лига 1, 38-й тур
Труа – Лилль 1:1
Голы: Лопеш 72 – Диаките 52
Брест – Ренн 1:2
Голы: Белькебла 36 (п) – Бурижо 13, 45+4
Монако – Тулуза 1:2
Голы: Бен Йеддер 78 – Абухляль 70, Хили 90+4
ПСЖ – Клермон 2:3
Голы: Рамос 16, Мбаппе 21 (п) – Гастьен 24, Зеффан 45+1, Кье 63
Ницца – Лион 3:1
Голы: Боатенг 5 (аг), Лаборд 28, Моффи 33 – Жеффиньо 41
Нант – Анже 1:0
Гол: Ганаго 16
Осер – Ланс 1:3
Голы: Ньянг 71 – Клод-Морис 19, 48, Опенда 78
Аяччо – Марсель 1:0
Гол: Видаль 88
Лорьян – Страсбур 2:1
Голы: Февр 10, 36 – Бельгард 57
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