  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Монако уволил главного тренера
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Монако уволил главного тренера

Франция
Обновлено
(1 голосов)

Филипп Клеман руководил командой с января 2022 года

Монако уволил главного тренера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Монако уволил главного тренера Филиппа Клемана, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Бельгиец возглавил "красно-белых" в январе 2022 года. Филипп помог команде занять третье место в Лиге 1 по итогам сезона 2021-22. В текущем "Монако" заняли 6 позицию и не попали в еврокубки. За 38 туров команда 65 баллов.

Спортивный директор клуба Пол Митчелл дал интервью:

"Это трудное решение, потому что Филипп отдавал все свои силы и всегда вел себя профессионально. От имени клуба я хотел бы поблагодарить его за все его усилия".

Заменить Филиппа Клемана может Джесси Марш, Франк Эс из "Ланса" или Маттиас Яйссле из "Зальцбурга", об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

По теме
yellow-arrow
Нагельсманн фаворит на должность главного тренера ПСЖ
yellow-arrow
Месси встал на шаг поближе к МЛС. Интер Майями официально предложил трехлетний контракт
yellow-arrow
Фабрицио Романо подтвердил переход Асенсио в ПСЖ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Монако Филипп Клеман
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
asmonaco.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде