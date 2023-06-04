Монако уволил главного тренера Филиппа Клемана, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Бельгиец возглавил "красно-белых" в январе 2022 года. Филипп помог команде занять третье место в Лиге 1 по итогам сезона 2021-22. В текущем "Монако" заняли 6 позицию и не попали в еврокубки. За 38 туров команда 65 баллов.

Спортивный директор клуба Пол Митчелл дал интервью:

"Это трудное решение, потому что Филипп отдавал все свои силы и всегда вел себя профессионально. От имени клуба я хотел бы поблагодарить его за все его усилия".

Заменить Филиппа Клемана может Джесси Марш, Франк Эс из "Ланса" или Маттиас Яйссле из "Зальцбурга", об этом сообщает инсайдер Николо Скира.