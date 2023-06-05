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Два новичка уже прошли медицинские тесты в ПСЖ. Известны детали контрактов

Франция
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Первые летние трансферы

Два новичка уже прошли медицинские тесты в ПСЖ. Известны детали контрактов

Фото: twitter.com/marcoasensio10

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Мануэль Угарте и Марко Асенсио прошли медосмотр в "ПСЖ", сообщает инсайдер Фабрицио Романо. 22-летний опорник подпишет контракт до лета 2028-го, а бывший вингер "Реала" до лета 2027-го.

Напомним, что Асенсио переходит в "ПСЖ" в качестве свободного агента. Футболист решил не продлевать контракт с "Реалом", который истекает 30-го июня.

Угарте выступал за лиссабонский "Спортинг" с лета 2021-го. В этом сезоне уругвайский опорник провел за клуб 47 поединков и отличился голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его потенциальный трансфер в 25 миллионов евро.

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В статье: Марко Асенсио Пари Сен-Жермен (Париж)
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