Два новичка уже прошли медицинские тесты в ПСЖ. Известны детали контрактов

Мануэль Угарте и Марко Асенсио прошли медосмотр в "ПСЖ", сообщает инсайдер Фабрицио Романо. 22-летний опорник подпишет контракт до лета 2028-го, а бывший вингер "Реала" до лета 2027-го.

Напомним, что Асенсио переходит в "ПСЖ" в качестве свободного агента. Футболист решил не продлевать контракт с "Реалом", который истекает 30-го июня.

Угарте выступал за лиссабонский "Спортинг" с лета 2021-го. В этом сезоне уругвайский опорник провел за клуб 47 поединков и отличился голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его потенциальный трансфер в 25 миллионов евро.