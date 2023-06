Два новичка уже прошли медицинские тесты в ПСЖ. Известны детали контрактов

Мануэль Угарте и Марко Асенсио прошли медосмотр в "ПСЖ", сообщает инсайдер Фабрицио Романо. 22-летний опорник подпишет контракт до лета 2028-го, а бывший вингер "Реала" до лета 2027-го.

Напомним, что Асенсио переходит в "ПСЖ" в качестве свободного агента. Футболист решил не продлевать контракт с "Реалом", который истекает 30-го июня.

Угарте выступал за лиссабонский "Спортинг" с лета 2021-го. В этом сезоне уругвайский опорник провел за клуб 47 поединков и отличился голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его потенциальный трансфер в 25 миллионов евро.

Marco Asensio and Manuel Ugarte will both undergo medical tests in the next hours at PSG. ???????? #PSG



◉ Ugarte will sign until June 2028;



◉ Asensio will sign until June 2027;



◉ Jorge Mendes took care of both deals and he’s also in Paris to complete all the documents. pic.twitter.com/BdSKHRM8Hy