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Два новичка уже прошли медицинские тесты в ПСЖ. Известны детали контрактов
Первые летние трансферы
Фото: twitter.com/marcoasensio10
Мануэль Угарте и Марко Асенсио прошли медосмотр в "ПСЖ", сообщает инсайдер Фабрицио Романо. 22-летний опорник подпишет контракт до лета 2028-го, а бывший вингер "Реала" до лета 2027-го.
Напомним, что Асенсио переходит в "ПСЖ" в качестве свободного агента. Футболист решил не продлевать контракт с "Реалом", который истекает 30-го июня.
Угарте выступал за лиссабонский "Спортинг" с лета 2021-го. В этом сезоне уругвайский опорник провел за клуб 47 поединков и отличился голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его потенциальный трансфер в 25 миллионов евро.
Marco Asensio and Manuel Ugarte will both undergo medical tests in the next hours at PSG. ???????? #PSG— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2023
◉ Ugarte will sign until June 2028;
◉ Asensio will sign until June 2027;
◉ Jorge Mendes took care of both deals and he’s also in Paris to complete all the documents. pic.twitter.com/BdSKHRM8Hy
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