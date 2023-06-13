СМИ: Мбаппе отказался от продления контракта, ПСЖ взбешен и желает продать его немедленно

Как сообщает L'Equipe, а за ним - все ведущие европейские СМИ, в понедельник после полудня Килиан Мбаппе направил руководству "Пари Сен-Жермен" официальное письмо, в котором сообщил, что не собирается продлевать контракт, заканчивающийся летом 2024-го года. Таким образом, через год он станет свободным агентом. Впрочем, он может быть продан уже сейчас.

Игрок подписал контракт с парижским клубом прошлым летом по итогам долгой саги по схеме "2+1", причем для его продления на третий год нужно было согласие обеих сторон. Согласно сообщению ведущего французского издания, это согласие со стороны Мбаппе уже не будет получено. Как результат - ПСЖ не желает терять игрока бесплатно и будет всеми силами стараться продать его уже этим летом.

L'Equipe цитирует слова неназванного источника из руководства клуба: "Клуб удивлен, невероятно взбешен, устал от позиции игрока и хочет проявить свою твердую позицию. Или игрок продлит контракт этим летом, или будет продан до закрытия трансферного окна. Ни при каких обстоятельствах он не уйдет бесплатно".

Главным кандидатом на покупку игрока является мадридский "Реал". Хотя его президент Флорентино Перес несколько дней назад заявил, что Килиан обязательно перейдет в стан "сливочных", но не этим летом.