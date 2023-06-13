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Мбаппе заявил, что никогда не обсуждал продление контракта с ПСЖ
Форвард выступил с заявлением
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе прокомментировал ситуацию вокруг его контракта с парижским клубом.
"Я никогда не обсуждал продление контракта с "ПСЖ".
Руководство было проинформировано еще с 15 июля 2022 года о моем решение не продолжать работу после 2024 года. И мое отправленное письмо должно было лишь подтвердить то, что я им уже сказал", - заявил Мбаппе.
Ранее сообщалось, что "ПСЖ" попытается продать игрока этим летом, чтобы не потерять его бесплатно в следующем году. Главным претендентом на подписание форварда является мадридский "Реал".
???????? Kylian Mbappé statement to AFP.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2023
“I have NEVER discussed any contract renewal with PSG”.
“The board has been informed since July 15th, 2022 of my decision not to extend beyond 2024 — and the letter sent was only meant to confirm what I already told them”. pic.twitter.com/ggaO5ZPfqm
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