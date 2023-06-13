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Мбаппе заявил, что никогда не обсуждал продление контракта с ПСЖ

Франция
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Форвард выступил с заявлением

Мбаппе заявил, что никогда не обсуждал продление контракта с ПСЖ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе прокомментировал ситуацию вокруг его контракта с парижским клубом.

"Я никогда не обсуждал продление контракта с "ПСЖ".

Руководство было проинформировано еще с 15 июля 2022 года о моем решение не продолжать работу после 2024 года. И мое отправленное письмо должно было лишь подтвердить то, что я им уже сказал", - заявил Мбаппе.

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" попытается продать игрока этим летом, чтобы не потерять его бесплатно в следующем году. Главным претендентом на подписание форварда является мадридский "Реал".

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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