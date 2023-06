Мбаппе заявил, что никогда не обсуждал продление контракта с ПСЖ

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе прокомментировал ситуацию вокруг его контракта с парижским клубом.

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" попытается продать игрока этим летом, чтобы не потерять его бесплатно в следующем году. Главным претендентом на подписание форварда является мадридский "Реал".

Kylian Mbappé statement to AFP.



“I have NEVER discussed any contract renewal with PSG”.



"I have NEVER discussed any contract renewal with PSG".

"The board has been informed since July 15th, 2022 of my decision not to extend beyond 2024 — and the letter sent was only meant to confirm what I already told them".