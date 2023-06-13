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Реал хочет включить полузащитника в сделку по Мбаппе. Игрок провел всего сезона в клубе

Франция
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Реал хочет включить полузащитника в сделку по Мбаппе. Игрок провел всего сезона в клубе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал" рассматривает разные возможности подписания Килиана Мбаппе. В сделку возможно придется включить полузащитника Орельена Чуамени, которого "ПСЖ" хотел подписать прошлым летом.

"ПСЖ" будет просить большие деньги за Килиана, несмотря на то, что контракт форварда истекает следующим летом. "Реал" рассчитывает подкрепить свое трансферное предложение игроком, которым в Париже интересовались год назад.

Проблема в том, что "ПСЖ" уже подписал опорника "Спортинга" Мануэля Угарте этим летом. Также Чуамени заметно сдал, в сраврнении с первой половиной минувшего сезона. После выступления в основе сборной Франции на чемпионате мира, полузащитник снизил требования к игре и стал выпадать из основы "Реала".

Напомним, что Мбаппе заявил, что не обсуждал с "ПСЖ" продление контракта, а уведомил клуб ещё летом 2022-го, что сотрудничество сторон закончится по истечению контракта летом 2024-го. "Пари Сен-Жермен" придерживается строгой позиции: либо Мбаппе продлевает контракт, либо уходит этим летом. В "Париже" не собираются отпускать его бесплатно летом 2024-го.

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В статье: Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе Орельен Чуамени
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Источник:
telegraph.co.uk

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