ПСЖ планирует новый проект без Килиана Мбаппе. В клубе готовы к его уходу

"Пари Сен Жермен" готовится к новому сезоне, не рассчитывая на Килиана Мбаппе. В клубе настроены на продажу игрока летом.

Сообщается, что разногласия между сторонами начались давно. Игрок был недоволен трансферной политикой клуба летом. "ПСЖ" вел переговоры с Робертом Левандовским и Килиан был раздосадован неудачей. Примерение стороны кажется практически невозможным.

"Дверь будет открыта. Мы начали новую стадию проекта – теперь коллектив будет важнее индивидуальностей. Если нам придется проводить перестройку без него, то мы сделаем это", – сказал источник в "ПСЖ".

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Ранее сообщалось, что "Реал" готов к трансферу Мбаппе. В клубе готовы потратить 200 миллионов евро, в то время как "ПСЖ" ожидает получить мимнимум 150 миллионов евро.