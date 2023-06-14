Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ПСЖ планирует новый проект без Килиана Мбаппе. В клубе готовы к его уходу
"Реал" готов подписать француза
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Пари Сен Жермен" готовится к новому сезоне, не рассчитывая на Килиана Мбаппе. В клубе настроены на продажу игрока летом.
Сообщается, что разногласия между сторонами начались давно. Игрок был недоволен трансферной политикой клуба летом. "ПСЖ" вел переговоры с Робертом Левандовским и Килиан был раздосадован неудачей. Примерение стороны кажется практически невозможным.
"Дверь будет открыта. Мы начали новую стадию проекта – теперь коллектив будет важнее индивидуальностей. Если нам придется проводить перестройку без него, то мы сделаем это", – сказал источник в "ПСЖ".
Ранее сообщалось, что "Реал" готов к трансферу Мбаппе. В клубе готовы потратить 200 миллионов евро, в то время как "ПСЖ" ожидает получить мимнимум 150 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Ближайший соратник Кадырова не выходит на связь после удара ВСУ – глава Чечни просит ГУР помочь
- Продинамовский тг-паблик сообщил детали контракта Ярмоленко с Динамо
- Верес - Металлург. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию переходного матча чемпионата Украины
- ПСЖ определился с ценой на Килиана Мбаппе. Летом 2021-го Реал предлагал больше
- Холанд и Грилиш отжигали в ночном клубе в пижамах Dolce & Gabbana за 2 тысячи фунтов. ФОТО
- Битва красоток. Роскошные вторые половинки Фиорентины и Вест Хэма. ФОТО
Новости по теме
- 00:48 Зарубежные Реал готов отдать за Килиана до 200 миллионов евро этим летом, но Пересу нужны гарантии
- 18:45 Зарубежные ПСЖ определился с ценой на Килиана Мбаппе. Летом 2021-го Реал предлагал больше
- 18:06 Зарубежные Реал хочет включить полузащитника в сделку по Мбаппе. Игрок провел всего сезон в клубе