Президент ПСЖ был уверен, что Килиан активирует опцию продления контракта

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи был уверен, что Килиан Мбаппе активирует опцию продления контракта до лета 2025-го, по окончанию сезона. Теперь в клубе хотят, чтобы француз как можно скорее определился с будущим.

Аль-Хелаифи уведомил мать Килиана Файзу о том, что игрок должен как можно скорее определится: он продлит контракт или покинет клуб этим летом. Клуб не устанавливал крайнего срока, но хочет, чтобы вопрос решился как можно скорее. "ПСЖ" не хочет отпускать француза бесплатно по окончанию контракта летом 2024-го.

Ранее сообщалось, что "Реал" согласился купить Килиана этим летом за 200 миллионов евро. В клубе готовят сделку, но не хотят говорить об этом публично из-за страха срыва, как в мае 2022-го.