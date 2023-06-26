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Президент ПСЖ был уверен, что Килиан активирует опцию продления контракта

Франция
(1 голосов)

Килиан неожиданно захотел уйти

Президент ПСЖ был уверен, что Килиан активирует опцию продления контракта

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи был уверен, что Килиан Мбаппе активирует опцию продления контракта до лета 2025-го, по окончанию сезона. Теперь в клубе хотят, чтобы француз как можно скорее определился с будущим.

Аль-Хелаифи уведомил мать Килиана Файзу о том, что игрок должен как можно скорее определится: он продлит контракт или покинет клуб этим летом. Клуб не устанавливал крайнего срока, но хочет, чтобы вопрос решился как можно скорее. "ПСЖ" не хочет отпускать француза бесплатно по окончанию контракта летом 2024-го.

Ранее сообщалось, что "Реал" согласился купить Килиана этим летом за 200 миллионов евро. В клубе готовят сделку, но не хотят говорить об этом публично из-за страха срыва, как в мае 2022-го.

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В статье: Нассер Аль-Хелаифи Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
getfootballnewsfrance.com

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