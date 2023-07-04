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Марсель показал все три комплекта формы на сезон 2023/24

Франция
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В презентации принял участие украинец Руслан Малиновский

Марсель показал все три комплекта формы на сезон 2023/24

Фото: twitter.com/OM_Officiel

Новина українською

"Марсель" презентовал три комплекта формы на сезон-2023/24.

Домашняя экипировка выполнена в белом цвете, выездная - в синем. Третья/резервная будет в черном оттенке.

При создании дизайна клуб вдохновился стихиями и людьми древнегреческого города-государства Фокей. Уже в рамках фокейской колонизации позже был основан город Марсель.

Техническим спонсором "провансальцев" выступила немецкая компания Puma. Участие в презентации принял полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский.

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В статье: Руслан Малиновский Марсель
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