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Марсель показал все три комплекта формы на сезон 2023/24
В презентации принял участие украинец Руслан Малиновский
Фото: twitter.com/OM_Officiel
"Марсель" презентовал три комплекта формы на сезон-2023/24.
Домашняя экипировка выполнена в белом цвете, выездная - в синем. Третья/резервная будет в черном оттенке.
При создании дизайна клуб вдохновился стихиями и людьми древнегреческого города-государства Фокей. Уже в рамках фокейской колонизации позже был основан город Марсель.
Техническим спонсором "провансальцев" выступила немецкая компания Puma. Участие в презентации принял полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский.
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