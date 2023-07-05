Президент ПСЖ о Мбаппе: Лучший игрок мира не уйдет бесплатно. Это невозможно!

Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелайфи прокомментировал будущее Килиана Мбаппе.

"Наша позиция четкая: Мбаппе не уйдет от нас бесплатно. Если Килиан хочет остаться в клубе, а мы хотим, чтобы он остался – он должен подписать новый контракт этим летом.

Лучший игрок мира не уйдет бесплатно. Это невозможно.

Это клуб Франции, и он сам сказал, что не пойдет бесплатно. Если кто-то изменил свое мнение – это не моя вина", – заявил президент парижан.