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Президент ПСЖ о Мбаппе: Лучший игрок мира не уйдет бесплатно. Это невозможно!
Нассер Аль-Хелайфи сообщил четкую позицию клуба
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелайфи прокомментировал будущее Килиана Мбаппе.
"Наша позиция четкая: Мбаппе не уйдет от нас бесплатно. Если Килиан хочет остаться в клубе, а мы хотим, чтобы он остался – он должен подписать новый контракт этим летом.
Лучший игрок мира не уйдет бесплатно. Это невозможно.
Это клуб Франции, и он сам сказал, что не пойдет бесплатно. Если кто-то изменил свое мнение – это не моя вина", – заявил президент парижан.
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