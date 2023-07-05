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Президент ПСЖ о Мбаппе: Лучший игрок мира не уйдет бесплатно. Это невозможно!

Франция
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Нассер Аль-Хелайфи сообщил четкую позицию клуба

Президент ПСЖ о Мбаппе: Лучший игрок мира не уйдет бесплатно. Это невозможно!

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелайфи прокомментировал будущее Килиана Мбаппе.

"Наша позиция четкая: Мбаппе не уйдет от нас бесплатно. Если Килиан хочет остаться в клубе, а мы хотим, чтобы он остался – он должен подписать новый контракт этим летом.

Лучший игрок мира не уйдет бесплатно. Это невозможно.

Это клуб Франции, и он сам сказал, что не пойдет бесплатно. Если кто-то изменил свое мнение – это не моя вина", – заявил президент парижан.

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В статье: Нассер Аль-Хелаифи Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
PSG

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