Финалист Лиги чемпионов перешел в ПСЖ

Центральный защитник Милан Шкриньяр перешел в "Пари Сен-Жермен", информирует официальный сайт парижан.

Трудовой договор с 28-летним игроком будет действовать 5 лет - до лета 2028 года.

Шкриньяр перебрался в новый клуб на правах свободного агента. В конце июня у него закончился контракт с "Интером".

Словак защищал цвета "нерадзурри" с 2017 года. За это время он выиграл с итальянским клубом пять трофеев: одно Скудетто, два кубка Италии и два Суперкубка страны. Также в минувшем сезон он дошел до финала Лиги чемпионов.

Портал Transfermarkt оценивает его в 50 миллионов евро.