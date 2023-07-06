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Финалист Лиги чемпионов перешел в ПСЖ
Словак достался парижанам бесплатно
Фото: psg.fr
Центральный защитник Милан Шкриньяр перешел в "Пари Сен-Жермен", информирует официальный сайт парижан.
Трудовой договор с 28-летним игроком будет действовать 5 лет - до лета 2028 года.
Шкриньяр перебрался в новый клуб на правах свободного агента. В конце июня у него закончился контракт с "Интером".
Словак защищал цвета "нерадзурри" с 2017 года. За это время он выиграл с итальянским клубом пять трофеев: одно Скудетто, два кубка Италии и два Суперкубка страны. Также в минувшем сезон он дошел до финала Лиги чемпионов.
Портал Transfermarkt оценивает его в 50 миллионов евро.
???? #WelcomeŠkriniar ????— Paris Saint-Germain (@PSG_English) July 6, 2023
pic.twitter.com/fJXUCgfPvn
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