ПСЖ официально объявил о трансфере защитника Баварии Лукаса Эрнандеса

"Пари Сен-Жермен" на своем официальном сайте объявил о подписании защитника "Баварии" Лукаса Эрнандеса. Контракт между сторонами заключен до 2028 года.

Французский клуб не сообщил о стоимости перехода. Ранее Фабрицио Романо отмечал, что ПСЖ потратят на трансфер не больше 50 миллионов евро.

Для уроженца Марселя Лукаса Эрнандеса это первый клуб во Франции. Однако он уже провел 33 матча за "галльских петухов". В том числе стал вместе с подопечными Дешама чемпионами мира.

"Бавария" в 2019 году заплатила "Атлетико" за переход Эрнандеса 80 миллионов евро. Отметим, что в прошлом сезоне он сыграл всего в 11 матчах, проведя большинство времени в лазарете.

Фабрицио Романо добавляет, что вскоре мюнхенцы объявят о переходе центрального защитника "Наполи" и сборной Южной Кореи Кима Мин Дже.