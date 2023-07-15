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За двойную цену. Монако объявил о трансфере голкипера Зальцбурга

Франция
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С опытом выступлений в Лиге чемпионов

За двойную цену. Монако объявил о трансфере голкипера Зальцбурга

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

ФК "Монако" на своем официальном сайте объявил о подписании 25-летнего швейцарского голкипера Филлипа Кена.

Стороны подписали контракт до 2028 года. Официально "монегаски" не сообщили, за сколько приобрели футболиста. Однако инсайдеры информировали о сумме 10 миллионов евро.

В то же время аналитический портал Transfermarkt оценивает Кена в 4,5 млн евро.

Голкипер является воспитанником немецкого футбола. Он играл в академиях "Дуйсбурга", "Шальке", "Штутгарта" и "Лейпцига". Из состава "быков" в 2018 году Кен перешел в "Зальцбург" за 900 тысяч евро.

В австрийской команде Филлип провел 83 матча, в том числе 14 в Лиге чемпионов. Также вратарь вызывался в лагере сборной Швейцарии, однако участия в поединках не принимал.

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В статье: Монако Зальцбург
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