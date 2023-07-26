ПСЖ хочет продать Верратти Аль-Хилялю за 80 миллионов евро

"Аль-Хиляль" хочет подписать полузащитника "ПСЖ" Марко Верратти. Саудовский клуб предлагает 20 миллионов евро за итальянца, тогда как "Париж" просит 80.

Саудовская команда договорилась о личном контракте полузащитника. Верратти будет получать по 20 миллионов евро за сезон по соглашению, рассчитанному на 3 года.

Стороны постараются сойтись на 60 миллионах евро.

В прошлом сезоне ультрас "ПСЖ" требовали игрока покинуть команду. Полузащитник провел 38 матчей и отдал 1 результативный пас в кампании.