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ПСЖ хочет продать Верратти Аль-Хилялю за 80 миллионов евро
Итальянец будет получать по 20 миллионов евро
Фото: Goal.com
"Аль-Хиляль" хочет подписать полузащитника "ПСЖ" Марко Верратти. Саудовский клуб предлагает 20 миллионов евро за итальянца, тогда как "Париж" просит 80.
Саудовская команда договорилась о личном контракте полузащитника. Верратти будет получать по 20 миллионов евро за сезон по соглашению, рассчитанному на 3 года.
Стороны постараются сойтись на 60 миллионах евро.
В прошлом сезоне ультрас "ПСЖ" требовали игрока покинуть команду. Полузащитник провел 38 матчей и отдал 1 результативный пас в кампании.
⚡️FLASH ZONE ⚽️— SPORTS ZONE (@SportsZone__) July 26, 2023
Accord de principe entre Marco Verratti et Al-Hilal.????????????????
▫️Contrat de 3 ans, 20M$ net. Négociations en cours sur les droits d’images.
▫️Les dirigeants d’Al-Hilal, actuellement à Paris, tentent de conclure le deal avant de se diriger à Londres. Paris demande… https://t.co/Vs1s6KeE9U pic.twitter.com/dhno1mrRHO
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